Донька Кравець розповіла, як будинок її батьків постраждав після атаки РФ: "Страшна ніч"

Марія назвала ніч "сильно страшною" та розповіла, що через російську атаку постраждало помешкання її рідних.

За її словами, у будинку батьків вибило вікна. Також вона повідомила про влучання поруч із будинком її подруги.

"У батьків вибило вікна, приліт у будинок поруч з подругою, наш район повністю в диму, вибухи просто над головою, від яких весь будинок здригається", - написала донька Кравець.

Марія додала, що повітряна тривога тривала близько п’яти годин. Увесь цей час, за її словами, вона провела у страху та без сну.

Попри пережите, дівчина зазначила, що найголовніше для неї - всі рідні та близькі живі.

Марія Кравець розповіла про наслідки атаки РФ (скріншот)

"Все це - абсолютна жесть. Співчуття постраждалим. Давайте триматись", - написала вона.

Також Марія емоційно висловилася про країну-агресорку після чергового удару по столиці.

Обстріл Києва 6 липня

У ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками.

Основним напрямком удару був Київ. Найбільших руйнувань у столиці зазнали Подільський і Дарницький райони.

У Подільському районі ракета влучила у дев’ятиповерховий житловий будинок, унаслідок чого частину під’їзду було зруйновано.

У Дарницькому районі удар припав у двір між будинками, там також тривають роботи з ліквідації наслідків.

Загалом по Києву та області відомо про 14 загиблих. У столиці, за останніми даними, загинули 11 людей, ще 46 отримали поранення.

Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть залишатися люди.

У Вишневому Київської області після удару триває евакуація жителів через загрозу повторної детонації.

Там пошкоджено десятки будинків, виникли пожежі, а кількість евакуйованих перевищила 500 людей.

Під час атаки українська ППО збивала дрони та крилаті ракети, однак не змогла перехопити балістичні ракети.

Президент Володимир Зеленський заявив, що це пов’язано з недостатніми постачаннями ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Водночас у Міноборони РФ заявили, що нібито били по військових та енергетичних об’єктах. Попри це, в Києві пошкоджено житлову забудову, а серед загиблих і постраждалих є цивільні.