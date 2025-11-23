Дмитро Комаров представив фільм "Вихід": чесна історія про біль та шлях до відновлення

Про що фільм "Вихід"

"Вихід" - це документальний фільм присвячений темі психічного здоров’я в умовах війни.

Проєкт показує шлях трьох людей, які пережили втрати, окупацію, поранення, полон і фронт, але знайшли в собі сили зробити перший крок до нового життя.

Це історії тих, хто довгий час не вірив у психотерапію, уникав допомоги й боявся визнавати власний біль. Фільм фіксує їхні чесні, болючі та водночас світлі трансформації.

Дмитро Комаров поділився, як повномасштабна війна змінила його самого, і наголосив, що сьогодні його роботи стали більш глибокими та документальними.

"Я не можу після Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Харкова, після всіх контрнаступів залишатися тим Дімою, який стрибав у джунглях. Я на власні очі бачив та документував смерть і трагедії. Того Діми, якого ви бачили 10-15 років тому, вже немає. Він змінився. Але це нормально - змінюватися. Добре, коли ти змінюєшся, а не здаєшся", - зізнався він.

Команда, яка працювала над стрічкою "Вихід" (фото надане пресслужбою Комарова)

За словами журналіста, його "головна психотерапія - це улюблена робота", яка дозволяє говорити про складне мовою, зрозумілою мільйонам.

Саме такою є авторська стрічка "Вихід". Фільм підкреслює важливість розмов про психічне здоров’я, адже емоційний стан напряму впливає на фізичний.

"Якщо у тебе все добре психологічно, то ти будеш фізично здоровий. Але якщо в тобі накопичуються депресія, паніка, агресія чи хронічна втома, це може призвести до серйозних хвороб. Навіть до туберкульозу. Психічний стан впливає на все", - пояснив Дмитро.

Робота над фільмом тривала понад рік. До створення стрічки долучилися провідні українські психологи та відомі особистості: співачка Тіна Кароль, боксер Олександр Усик, народний артист України Богдан Бенюк та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.