Дмитро Комаров представив фільм "Вихід": чесна історія про біль та шлях до відновлення
22 листопада о 21:00 на 1+1 Україна відбулася прем’єра авторського документального фільму Дмитра Комарова "Вихід".
Про що фільм "Вихід"
"Вихід" - це документальний фільм присвячений темі психічного здоров’я в умовах війни.
Проєкт показує шлях трьох людей, які пережили втрати, окупацію, поранення, полон і фронт, але знайшли в собі сили зробити перший крок до нового життя.
Це історії тих, хто довгий час не вірив у психотерапію, уникав допомоги й боявся визнавати власний біль. Фільм фіксує їхні чесні, болючі та водночас світлі трансформації.
Дмитро Комаров поділився, як повномасштабна війна змінила його самого, і наголосив, що сьогодні його роботи стали більш глибокими та документальними.
"Я не можу після Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Харкова, після всіх контрнаступів залишатися тим Дімою, який стрибав у джунглях. Я на власні очі бачив та документував смерть і трагедії. Того Діми, якого ви бачили 10-15 років тому, вже немає. Він змінився. Але це нормально - змінюватися. Добре, коли ти змінюєшся, а не здаєшся", - зізнався він.
Команда, яка працювала над стрічкою "Вихід" (фото надане пресслужбою Комарова)
За словами журналіста, його "головна психотерапія - це улюблена робота", яка дозволяє говорити про складне мовою, зрозумілою мільйонам.
Саме такою є авторська стрічка "Вихід". Фільм підкреслює важливість розмов про психічне здоров’я, адже емоційний стан напряму впливає на фізичний.
"Якщо у тебе все добре психологічно, то ти будеш фізично здоровий. Але якщо в тобі накопичуються депресія, паніка, агресія чи хронічна втома, це може призвести до серйозних хвороб. Навіть до туберкульозу. Психічний стан впливає на все", - пояснив Дмитро.
Робота над фільмом тривала понад рік. До створення стрічки долучилися провідні українські психологи та відомі особистості: співачка Тіна Кароль, боксер Олександр Усик, народний артист України Богдан Бенюк та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.
