Дмитрий Комаров представил фильм "Вихід": честная история о боли и пути к восстановлению

Воскресенье 23 ноября 2025 14:25
Дмитрий Комаров представил фильм "Вихід": честная история о боли и пути к восстановлению Герои фильма "Вихід" (фото предоставлено пресс-службой Комарова)
Автор: Иванна Пашкевич

22 ноября в 21:00 на 1+1 Украина состоялась премьера авторского документального фильма Дмитрия Комарова "Вихід".

Подробнее о ленте узнайте в материале на РБК-Украина.

О чем фильм "Вихід"

"Вихід" - это документальный фильм посвященный теме психического здоровья в условиях войны.

Проект показывает путь трех людей, которые пережили потери, оккупацию, ранения, плен и фронт, но нашли в себе силы сделать первый шаг к новой жизни.

Это истории тех, кто долгое время не верил в психотерапию, избегал помощи и боялся признавать собственную боль. Фильм фиксирует их честные, болезненные и одновременно светлые трансформации.

Дмитрий Комаров поделился, как полномасштабная война изменила его самого, и отметил, что сегодня его работы стали более глубокими и документальными.

"Я не могу после Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Харькова, после всех контрнаступлений оставаться тем Димой, который прыгал в джунглях. Я собственными глазами видел и документировал смерть и трагедии. Того Димы, которого вы видели 10-15 лет назад, уже нет. Он изменился. Но это нормально - меняться. Хорошо, когда ты меняешься, а не сдаешься", - признался он.

Дмитрий Комаров представил фильм &quot;Вихід&quot;: честная история о боли и пути к восстановлениюКоманда, которая работала над лентой "Вихід" (фото предоставлено пресс-службой Комарова)

По словам журналиста, его "главная психотерапия - это любимая работа", которая позволяет говорить о сложном на языке, понятном миллионам.

Именно такой является авторская лента "Вихід". Фильм подчеркивает важность разговоров о психическом здоровье, ведь эмоциональное состояние напрямую влияет на физическое.

"Если у тебя все хорошо психологически, то ты будешь физически здоров. Но если в тебе накапливаются депрессия, паника, агрессия или хроническая усталость, это может привести к серьезным болезням. Даже к туберкулезу. Психическое состояние влияет на все", - пояснил Дмитрий.

Работа над фильмом продолжалась более года. К созданию ленты присоединились ведущие украинские психологи и известные личности: певица Тина Кароль, боксер Александр Усик, народный артист Украины Богдан Бенюк и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

