Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Дмитро Дікусар зворушив зізнанням на "Танцях з зірками" (відео)

Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)
Автор: Поліна Іваненко

Хореограф Дмитро Дікусар розчулив глядачів. Він став суддею спецвипуску "Танців з зірками" і зізнався, чи мріє повернутися на паркет.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію проєкту.

Що сказав Дікусар

На початку "Танців" ведучий Юрій Горбунов представив глядачам усіх суддів. Це Дмитро Монатік, Катерина Кухар, Наталя Могилевська і Дікусар, який заради зйомок приїхав з фронту.

Хореограф став на захист України на початку повномасштабної війни. Він не багато говорить про службу та дуже рідко "з'являється" у соцмережах. 

"Я вітаю всю Україну. Дуже я нервуюсь, бо я поки що не розумію, де я, і що відбувається. Але я дуже радий, що я тут", - зізнався Дікусар.

Як зараз виглядає Дмитро Діксуар (скриншот)

Першими на паркет вийшли Неля Шовкопляс і Макс Леонов. Судді, традиційно, коментували їхній виступ. І Дмитро не став приховувати, що дійсно скучив за паркетом.

Дмитро Дікусар та інші судді "Танців з зірками" (скриншот)

"Більш комфортно почував себе там. Сподіваюсь, ще там буду", - сказав Дікусар, коли говорив про танці й виступи.

 

