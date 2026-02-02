UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Дивні дива" повертаються: перший тизер спін-офф з Од, Віллом і деким з Вивороту

Кадр з серіалу "Дивні дива"
Автор: Поліна Іваненко

Netflix показав перший тизер спін-оффу "Дивні дива: Оповідки з 85-го". Серіал буде анімаційним.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Netflix в Україні.

Про що буде спін-офф "Дивних див"

Так, стрімінговий сервіс заінтригував підписників короткою фразою з натяком.

"Дещо із Вивороту вижило", - йдеться в описі.

Серіал є прямим спін-оффом оригінальних "Дивних див" і розгортається між другим і третім сезонами. Глядачів повертають у Гокінс узимку 1985 року, до періоду, коли команда ще не знала, що попереду на них чекають найбільші випробування.

В "Оповідках з 85-го" знову з’являться Одинадцять, Майк, Вілл, Дастін, Лукас і Макс. Діти стикаються з новою паранормальною загадкою, яка руйнує звичний ритм містечка. 

Тизер натякає на повернення Вивороту, у кадрі з’являються знайомі образи та "тінь" невідомої істоти, яка пережила події попередніх сезонів.

У проєкті працюють творці оригінального серіалу Метт і Росс Даффери, продюсер Шон Леві, Ден Коен, Гілларі Лівіт та шоуранер Ерік Роблес. Саме він раніше розкрив, що в анімаційній версії глядачі побачать не лише лабораторію й нові локації Гокінса, а й монстрів, яких не було у лайв-екшен серіалі. Серед них "гарбузові зомбі" та "виноподібні монстри".

"Дивні дива: Оповідки з 85-го" стане першою офіційною розширеною історією всесвіту, яка показує, що вплив Вивороту в Гокінсі тривав і тоді, коли персонажі думали, що небезпека позаду.

Прем’єра серіалу відбудеться 23 квітня.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
NetflixНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу