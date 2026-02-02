"Очень странные дела" возвращаются: первый тизер спин-оффа с Од, Уиллом и кое-кем из Изнанки

О чем будет спин-офф "Очень странных дел"

Так, стриминговый сервис заинтриговал подписчиков короткой фразой с намеком.

"Кое-что из Изнанки выжило", - говорится в описании.

Сериал является прямым спин-оффом оригинальных "Очень странных дел" и разворачивается между вторым и третьим сезонами. Зрителей возвращают в Хокинс зимой 1985 года, в период, когда команда еще не знала, что впереди их ждут самые большие испытания.

В "Рассказах из 85-го" снова появятся Одиннадцать, Майк, Уилл, Дастин, Лукас и Макс. Дети сталкиваются с новой паранормальной загадкой, которая разрушает привычный ритм городка.

Тизер намекает на возвращение Изнанки, в кадре появляются знакомые образы и "тень" неизвестного существа, которое пережило события предыдущих сезонов.

В проекте работают создатели оригинального сериала Мэтт и Росс Дафферы, продюсер Шон Леви, Дэн Коэн, Хиллари Ливит и шоураннер Эрик Роблес. Именно он ранее раскрыл, что в анимационной версии зрители увидят не только лабораторию и новые локации Хокинса, но и монстров, которых не было в лайв-экшен сериале. Среди них "тыквенные зомби" и "виноподобные монстры".

"Странные чудеса: Рассказы из 85-го" станет первой официальной расширенной историей вселенной, которая показывает, что влияние Изнанки в Хокинсе продолжалось и тогда, когда персонажи думали, что опасность позади.

Премьера сериала состоится 23 апреля.