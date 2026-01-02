"Дивні дива" отримують спін-офф: головні деталі

Після завершення п’ятого сезону серіалу "Дивні дива" творці проєкту - брати Метт Даффер і Росс Даффер - офіційно підтвердили розробку спін-оффу. Попри фінал основної історії, всесвіт проєкту не завершується, а готується до нового етапу з абсолютно іншою міфологією.
В інтерв’ю Deadline Росс Даффер прокоментував популярну фанатську теорію, згідно з якою фінал п’ятого сезону нібито містить прямий натяк на спін-офф, пов’язаний із Монтоком. За його словами, це припущення є хибним.
"Це не Гоппер згадує Монток. Спін-оффу про Монток не існує", - наголосив Росс.
Він пояснив, що згадка була радше символічним жестом для давніх фанатів серіалу.
"Це було своєрідне підморгування тим, хто знає, що проєкт на початку розроблявся під назвою "Монток". Але це не старт нової сюжетної лінії", - зазначив він.
Також Даффер спростував чутки про участь знайомих персонажів у головних ролях спін-оффу.
З його слів, новий серіал не буде зосереджений ані на Холлі, ані на інших дітях із Хокінса.
"Це щось значно менше за масштабом. Але водночас - це абсолютно нова міфологія", - додав творець проєкту.
За словами Росса Даффера, спін-офф залишиться частиною всесвіту "Дивних див", однак існуватиме за власними правилами.
"У нього буде своя історія та своя міфологія", - підкреслив шоуранер.
Цю думку підтвердив і Метт Даффер у коментарі для Variety. Він визнав, що у фіналі п’ятого сезону дійсно закладено елемент, який стане основою для нового серіалу.
Зокрема, йдеться про загадковий камінь, що з’являється в останніх серіях.
"Так, це спін-офф. Ви нас упіймали", - пожартував Метт Даффер.
"Новий проєкт заглибиться в цей елемент і пояснить його. Ви зрозумієте, про що йдеться", - додав він.
Водночас запевнив, що спін-офф не стане детальним продовженням історії Хижака Розуму чи інших ключових антагоністів.
Брати Даффер підтвердили, що робота над проєктом уже триває.
"Ми повертаємося до розробки вже з понеділка", - повідомив Росс.
