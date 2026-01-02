"Очень странные дела" получают спин-офф: главные детали

Что известно о спин-оффе "Очень странных дел"

В интервью Deadline Росс Даффер прокомментировал популярную фанатскую теорию, согласно которой финал пятого сезона якобы содержит прямой намек на спин-офф, связанный с Монтоком. По его словам, это предположение является ложным.

"Это не Хоппер упоминает Монток. Спин-оффа о Монтоке не существует", - подчеркнул Росс.

Он пояснил, что упоминание было скорее символическим жестом для давних фанатов сериала.

Братья Дафферы (фото: Getty Images)

"Это было своеобразное подмигивание тем, кто знает, что проект в начале разрабатывался под названием "Монток". Но это не старт новой сюжетной линии", - отметил он.

Также Даффер опроверг слухи об участии знакомых персонажей в главных ролях спин-оффа.

По его словам, новый сериал не будет сосредоточен ни на Холли, ни на других детях из Хокинса.

"Это что-то значительно меньше по масштабу. Но в то же время - это совершенно новая мифология", - добавил создатель проекта.

Кадр из сериала "Очень странные дела"

Новая история в знакомой вселенной

По словам Росса Даффера, спин-офф останется частью вселенной "Очень странных дел", однако будет существовать по собственным правилам.

"У него будет своя история и своя мифология", - подчеркнул шоураннер.

Это мнение подтвердил и Мэтт Даффер в комментарии для Variety. Он признал, что в финале пятого сезона действительно заложен элемент, который станет основой для нового сериала.

В частности, речь идет о загадочном камне, который появляется в последних сериях.

"Да, это спин-офф. Вы нас поймали", - пошутил Мэтт Даффер.

Братья Дафферы (фото: Getty Images)

"Новый проект углубится в этот элемент и объяснит его. Вы поймете, о чем идет речь", - добавил он.

В то же время заверил, что спин-офф не станет детальным продолжением истории Хищника Разума или других ключевых антагонистов.

Братья Даффер подтвердили, что работа над проектом уже продолжается.

"Мы возвращаемся к разработке уже с понедельника", - сообщил Росс.