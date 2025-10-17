UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Діти військових з центрів RECOVERY вивели збірні України й Азербайджану на матч

Фото: діти військових з центрів RECOVERY вивели збірні України й Азербайджану на матч (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

В Кракові на стадіоні "Краковія" на матчі відбору ЧС-2026 "Україна - Азербайджан" гравців на поле вивели діти військових, які проходять реабілітацію після поранень у центрах національної мережі RECOVERY.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Завдяки Українській асоціації футболу та проєкту RECOVERY, заснованому Віктором і Оленою Пінчуками для підтримки Сил безпеки й оборони, діти вперше потрапили на великий стадіон і здійснили свою мрію наживо побачити матч збірної України.

 

Серед цих дітлахів були й діти ветеранів, які вперше після реабілітації батьків мали спільну з ними подорож, що стало особливим моментом єднання.

"У мене були переживання, коли я виходила з футболістами на поле. Боялася, що загублюся, і тремтіла, бо це був мій перший раз. Я дуже хвилювалася - навколо стільки відомих гравців! Здавалося, що від того, як я вийду, залежить усе моє життя", - поділилася враженнями Катя, яка виводила на поле Олексія Гуцуляка, автора першого гола збірної України у ворота Азербайджану. 

 

"Я щасливий, що зміг поїхати в таку подорож. Коли я виходив із футболістами на поле, сильно тремтів, мені було трохи лячно. Але це не страшно! Просто футболісти брали за руку й виходили. А потім, коли лунав Гімн України, вони клали руку на плече, і ми співали", - розповів Ілля, що виводив на поле Артема Довбика. 

"Це було дуже класно! Мені дуже сподобалось! Хотів би ще раз. Дякую", - наголосив Матвій, який вивів на поле капітана збірної Азербайджану Еміна Махмудова. Батько Матвія вже понад 10 років віддано служить Україні. 

Зауважимо, що серед дітей був присутній і Ростислав, син гравця ампфутбольної команди МСК "Дніпро" (Черкаси) Максима Сороки. 2015 року Максим склав присягу, а у вересні 2024-го зазнав важкого поранення від ураження FPV-дроном, внаслідок чого втратив ногу.

Під час реабілітації в RECOVERY він уперше вийшов на тренування з ампфутболу. Тепер Максим має дві родини - свою й футбольну, що дає сили рухатися далі.

Після церемонії відкриття матчу діти приєдналися до батьків на трибунах та палко вболівали за збірну України.

Що відомо про проект RECOVERY

RECOVERY - національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових. Проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки, щоб допомогти силам безпеки й оборони України. Станом на сьогодні в Україні працюють 18 реабілітаційних центрів RECOVERY, де вже безоплатно відновилися понад 34 тисяч військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаПольщаАзербайджанЗбройні сили УкраїниФутболДіти