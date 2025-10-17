Дети военных из центров RECOVERY вывели сборные Украины и Азербайджана на матч

В Кракове на стадионе "Краковия" на матче отбора ЧМ-2026 "Украина - Азербайджан" игроков на поле вывели дети военных, которые проходят реабилитацию после ранений в центрах национальной сети RECOVERY.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.
Благодаря Украинской ассоциации футбола и проекту RECOVERY, основанному Виктором и Еленой Пинчуками для поддержки Сил безопасности и обороны, дети впервые попали на большой стадион и осуществили свою мечту вживую увидеть матч сборной Украины.
Среди этих детей были и дети ветеранов, которые впервые после реабилитации родителей имели совместное с ними путешествие, что стало особым моментом единения.
"У меня были переживания, когда я выходила с футболистами на поле. Боялась, что потеряюсь, и дрожала, потому что это был мой первый раз. Я очень волновалась - вокруг столько известных игроков! Казалось, что от того, как я выйду, зависит вся моя жизнь", - поделилась впечатлениями Катя, которая выводила на поле Алексея Гуцуляка, автора первого гола сборной Украины в ворота Азербайджана.
"Я счастлив, что смог поехать в такое путешествие. Когда я выходил с футболистами на поле, сильно дрожал, мне было немного страшно. Но это не страшно! Просто футболисты брали за руку и выходили. А потом, когда звучал Гимн Украины, они клали руку на плечо, и мы пели", - рассказал Илья, который выводил на поле Артема Довбика.
"Это было очень классно! Мне очень понравилось! Хотел бы еще раз. Спасибо", - отметил Матвей, который вывел на поле капитана сборной Азербайджана Эмина Махмудова. Отец Матвея уже более 10 лет преданно служит Украине.
Заметим, что среди детей присутствовал и Ростислав, сын игрока ампфутбольной команды МСК "Днепр" (Черкассы) Максима Сороки. В 2015 году Максим принял присягу, а в сентябре 2024-го получил тяжелое ранение от поражения FPV-дроном, в результате чего потерял ногу.
Во время реабилитации в RECOVERY он впервые вышел на тренировку по ампфутболу. Теперь у Максима две семьи - своя и футбольная, что дает силы двигаться дальше.
После церемонии открытия матча дети присоединились к родителям на трибунах и горячо болели за сборную Украины.
RECOVERY - национальная сеть реабилитационных центров для раненых военных. Проект был основан Виктором и Еленой Пинчуками, чтобы помочь силам безопасности и обороны Украины. На сегодня в Украине работают 18 реабилитационных центров RECOVERY, где уже безвозмездно восстановились более 34 тысяч военных.