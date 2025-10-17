Дети военных из центров RECOVERY вывели сборные Украины и Азербайджана на матч

Благодаря Украинской ассоциации футбола и проекту RECOVERY, основанному Виктором и Еленой Пинчуками для поддержки Сил безопасности и обороны, дети впервые попали на большой стадион и осуществили свою мечту вживую увидеть матч сборной Украины.

Среди этих детей были и дети ветеранов, которые впервые после реабилитации родителей имели совместное с ними путешествие, что стало особым моментом единения.

"У меня были переживания, когда я выходила с футболистами на поле. Боялась, что потеряюсь, и дрожала, потому что это был мой первый раз. Я очень волновалась - вокруг столько известных игроков! Казалось, что от того, как я выйду, зависит вся моя жизнь", - поделилась впечатлениями Катя, которая выводила на поле Алексея Гуцуляка, автора первого гола сборной Украины в ворота Азербайджана.

"Я счастлив, что смог поехать в такое путешествие. Когда я выходил с футболистами на поле, сильно дрожал, мне было немного страшно. Но это не страшно! Просто футболисты брали за руку и выходили. А потом, когда звучал Гимн Украины, они клали руку на плечо, и мы пели", - рассказал Илья, который выводил на поле Артема Довбика.

"Это было очень классно! Мне очень понравилось! Хотел бы еще раз. Спасибо", - отметил Матвей, который вывел на поле капитана сборной Азербайджана Эмина Махмудова. Отец Матвея уже более 10 лет преданно служит Украине.