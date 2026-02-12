Дискваліфікація Гераскевича: МОК оприлюднив свою версію конфлікту

Які компроміси пропонував МОК

У МОК повідомили, що попри численні консультації та особисті зустрічі зі спортсменом, зокрема ранкову розмову з президенткою організації Кірсті Ковентрі, він не погодився на жоден компроміс.

Водночас у комітеті наголосили, що були зацікавлені в участі Гераскевича у змаганнях і намагалися знайти найбільш шанобливий спосіб, аби він міг ушанувати пам'ять українських спортсменів, які загинули внаслідок російського вторгнення. За словами представників МОК, питання стосувалося не самого меседжу, а місця його демонстрації.

Спортсмену дозволяли використовувати свій шолом під час усіх тренувальних заїздів. Крім того, йому пропонували показати його одразу після старту в мікст-зоні, а також альтернативні варіанти – чорну пов'язку чи стрічку під час змагань.

У комітеті також нагадали, що Гераскевич протягом трьох останніх зимових Олімпіад отримував олімпійську стипендію, а після початку повномасштабної війни в Україні МОК створив спеціальний фонд солідарності для підтримки підготовки українських спортсменів.

Хронологія подій від МОК

9 лютого 2026 року під час офіційних тренувань Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) повідомила МОК, що спортсмен виступає у шоломі із зображеннями загиблих українських атлетів.

Того ж дня представники МОК пояснили тренеру та делегації України, що екіпірування не відповідає правилам, і запропонували альтернативи.

10 лютого в офіційному листі Гераскевичу повідомили про невідповідність шолома Олімпійській хартії та запропонували чорну пов’язку або стрічку.

Під час вечірньої пресконференції спортсмен заявив, що все одно планує використати шолом у змаганнях.

11 лютого МОК повторно попередив, що його не допустять до старту з цим екіпіруванням.

Під час технічної перевірки він письмово підтвердив намір виступати саме в цьому шоломі.

Уранці 12 лютого, перед стартом відбулася фінальна розмова з президенткою МОК, однак позиція спортсмена не змінилася.

У заяві окремо зазначається, що рішення про недопуск підтримали Міжнародна федерація бобслею та скелетону, а також федерації інших зимових олімпійських видів спорту.