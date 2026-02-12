UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Дискваліфікація Гераскевича: МОК оприлюднив свою версію конфлікту

Владислав Гераскевич не виступить на Олімпіаді (фото: instagram.com/heraskevychvladyslav)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародний олімпійський комітет офіційно прокоментував дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича та виклав свою версію подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Які компроміси пропонував МОК

У МОК повідомили, що попри численні консультації та особисті зустрічі зі спортсменом, зокрема ранкову розмову з президенткою організації Кірсті Ковентрі, він не погодився на жоден компроміс.

Водночас у комітеті наголосили, що були зацікавлені в участі Гераскевича у змаганнях і намагалися знайти найбільш шанобливий спосіб, аби він міг ушанувати пам'ять українських спортсменів, які загинули внаслідок російського вторгнення. За словами представників МОК, питання стосувалося не самого меседжу, а місця його демонстрації.

Спортсмену дозволяли використовувати свій шолом під час усіх тренувальних заїздів. Крім того, йому пропонували показати його одразу після старту в мікст-зоні, а також альтернативні варіанти – чорну пов'язку чи стрічку під час змагань.

У комітеті також нагадали, що Гераскевич протягом трьох останніх зимових Олімпіад отримував олімпійську стипендію, а після початку повномасштабної війни в Україні МОК створив спеціальний фонд солідарності для підтримки підготовки українських спортсменів.

Хронологія подій від МОК

  • 9 лютого 2026 року під час офіційних тренувань Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) повідомила МОК, що спортсмен виступає у шоломі із зображеннями загиблих українських атлетів.
  • Того ж дня представники МОК пояснили тренеру та делегації України, що екіпірування не відповідає правилам, і запропонували альтернативи.
  • 10 лютого в офіційному листі Гераскевичу повідомили про невідповідність шолома Олімпійській хартії та запропонували чорну пов’язку або стрічку.
  • Під час вечірньої пресконференції спортсмен заявив, що все одно планує використати шолом у змаганнях.
  • 11 лютого МОК повторно попередив, що його не допустять до старту з цим екіпіруванням.
  • Під час технічної перевірки він письмово підтвердив намір виступати саме в цьому шоломі.
  • Уранці 12 лютого, перед стартом відбулася фінальна розмова з президенткою МОК, однак позиція спортсмена не змінилася.

У заяві окремо зазначається, що рішення про недопуск підтримали Міжнародна федерація бобслею та скелетону, а також федерації інших зимових олімпійських видів спорту.

Читайте РБК-Україна в Google News