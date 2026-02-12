Дискваліфікація Гераскевича: МОК оприлюднив свою версію конфлікту

Міжнародний олімпійський комітет офіційно прокоментував дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича та виклав свою версію подій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
У МОК повідомили, що попри численні консультації та особисті зустрічі зі спортсменом, зокрема ранкову розмову з президенткою організації Кірсті Ковентрі, він не погодився на жоден компроміс.
Водночас у комітеті наголосили, що були зацікавлені в участі Гераскевича у змаганнях і намагалися знайти найбільш шанобливий спосіб, аби він міг ушанувати пам'ять українських спортсменів, які загинули внаслідок російського вторгнення. За словами представників МОК, питання стосувалося не самого меседжу, а місця його демонстрації.
Спортсмену дозволяли використовувати свій шолом під час усіх тренувальних заїздів. Крім того, йому пропонували показати його одразу після старту в мікст-зоні, а також альтернативні варіанти – чорну пов'язку чи стрічку під час змагань.
У комітеті також нагадали, що Гераскевич протягом трьох останніх зимових Олімпіад отримував олімпійську стипендію, а після початку повномасштабної війни в Україні МОК створив спеціальний фонд солідарності для підтримки підготовки українських спортсменів.
У заяві окремо зазначається, що рішення про недопуск підтримали Міжнародна федерація бобслею та скелетону, а також федерації інших зимових олімпійських видів спорту.