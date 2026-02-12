Дисквалификация Гераскевича: МОК обнародовал свою версию конфликта

Международный олимпийский комитет официально прокомментировал дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича и изложил свою версию событий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
В МОК сообщили, что несмотря на многочисленные консультации и личные встречи со спортсменом, в частности утренний разговор с президентом организации Кирсти Ковентри, он не согласился ни на один компромисс.
В то же время в комитете отметили, что были заинтересованы в участии Гераскевича в соревнованиях и пытались найти наиболее уважительный способ, чтобы он мог почтить память украинских спортсменов, погибших в результате российского вторжения. По словам представителей МОК, вопрос касался не самого месседжа, а места его демонстрации.
Спортсмену разрешали использовать свой шлем во время всех тренировочных заездов. Кроме того, ему предлагали показать его сразу после старта в микст-зоне, а также альтернативные варианты - черную повязку или ленту во время соревнований.
В комитете также напомнили, что Гераскевич в течение трех последних зимних Олимпиад получал олимпийскую стипендию, а после начала полномасштабной войны в Украине МОК создал специальный фонд солидарности для поддержки подготовки украинских спортсменов.
В заявлении отдельно отмечается, что решение о недопуске поддержали Международная федерация бобслея и скелетона, а также федерации других зимних олимпийских видов спорта.