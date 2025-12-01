Жахливий дебют Костюка: "Динамо" поступилося найгіршій команді УПЛ та встановило антирекорд (відео)

УПЛ. 14-й тур

"Динамо" – "Полтава" – 1:2

Голи: Яцик, 79 - Одарюк, 45+1, Місюра, 73

Як пройшла гра

Дебют нового тренера випав на матч з останньою командою УПЛ, яка до цього здобула лише одну перемогу в 13-ти матчах. Здавалося, кращого варіанту годі й бажати – ідеальний суперник для проби пера новим наставником.

Одначе результат показав, що криза в чинних чемпіонів – не лише в тренерському штабі.

"Динамо" мало перевагу у першому таймі, але отримало гол у власні ворота в компенсований час. М'яч на рахунку нападника гостей – Одарюка.

У другому таймі "Полтава" без проблем діяла другим номером та дозволяла "Динамо" домінувати за володінням м'ячем. Сама ж - вдало використовувала стандарти. На 73-й хвилині гості забили вдруге: Мисюра після розіграшу кутового вколотив м'яч під поперечину – 0:2.

Єдине, що вдалося "Динамо" – скоротити відставання. Один гол відіграв Яцик.

Таким чином, "Динамо" програло четвертий поспіль матч в УПЛ. Раніше кияни поступалися "Шахтарю" (1:3), ЛНЗ (0:1) та "Колосу" (0:2). Така серія з поразок трапилися вперше в історії участі киян в чемпіонатах Українни - це абсолютний антирекорд.

Турнірне становище

Після 14-го туру чинні чемпіони посідають у таблиці сьоме місце (20 очок). "Полтава" попри перемогу залишається останньою – 9 очок.