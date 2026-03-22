Денисенко чесно сказала, як зараз спілкується з екс-чоловіком: "Андрій старається"

За словами артистки, попри складний період, конфлікти та взаємні непорозуміння, їм вдалося налагодити контакт заради спільної дитини.

Денисенко зазначила, що сьогодні вони з колишнім чоловіком намагаються бути хорошими батьками для сина.

"Андрій дуже старається і я. Я взагалі пишаюся нами, як батьками", - наголосила знаменитість.

Водночас Наталка зізналася, що не шкодує про рішення поставити крапку в цих стосунках.

Вона переконана, що інколи розрив є кращим виходом, ніж життя в постійному болі й напрузі.

"Іноді краще розлучитися, аніж жити, терпіти і страждати", - заявила артистка.

Що відомо про розлучення Денисенко і Федінчика

Про розставання пари після восьми років спільного життя стало відомо у квітні минулого року.

Після цього Наталку Денисенко бачили в компанії Юрія Савранського.

Раніше акторка пояснювала, що однією з причин розлучення стала тривала відсутність чоловіка поруч, коли він служив і захищав країну.

За її словами, їй довелося самостійно тягнути на собі побутові труднощі та батьківські обов’язки, і це виснажувало.

Також Денисенко говорила, що почувалася відсуненою на другий план.

Окрім того, вона згадувала про конфлікти та образи у стосунках, зокрема пов’язані з ревнощами.

Наталка Денисенко з Андрієм Федінчиком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Втім, уже після розлучення колишньому подружжю вдалося вибудувати новий формат взаємодії, і зараз вони разом займаються вихованням сина.

Сам Андрій Федінчик, коментуючи ситуацію, раніше зазначав, що прагнув зберегти шлюб.

За його словами, він відчував, що у стосунках є проблеми, однак до кінця не розумів, що саме відбувається.

Також актор розповідав, що прямо запитував дружину, чи з’явився у її житті хтось інший, однак тоді чув заперечення.

Згодом, за словами Федінчика, він дізнався про нові стосунки Наталки з людиною з її оточення.