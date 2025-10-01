ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

День розгромів у Лізі чемпіонів: усі результати вівторка

Середа 01 жовтня 2025 01:04
UA EN RU
День розгромів у Лізі чемпіонів: усі результати вівторка Фото: В Лізі чемпіонів стартував другий тур (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

П'ять із дев'яти матчів у рамках першого ігрового дня другого туру Ліги чемпіонів принесли розгромні результати.

Про несподіванки, закономірності та авторів голів – розповідає РБК-Україна.

Розгроми дня

Все почалось у казахстанському Алмати, де "Реал" не залишив каменя на камені від "Кайрата". Хет-триком відзначився Кіліан Мбаппе, який з п'ятьма м'ячами в двох матчах очолив бомбардирські перегони турніру.

День розгромів у Лізі чемпіонів: усі результати вівторка

Наступний розгром стався в Мадриді – у виконанні "Атлетіко". "Матрацники", які на вихідних відвантажили п'ять голів "Реалу" (5:2) тепер виконали ту ж операцію з німецьким "Айнтрахтом" – 5:1.

День розгромів у Лізі чемпіонів: усі результати вівторка

Паралельно з цим, французький "Марсель" вдома познущався з нідерландського "Аякса". Тут все завершилось чотирьома голами без відповіді. Причому три м'ячі господарі забили в перші півгодини матчу.

День розгромів у Лізі чемпіонів: усі результати вівторка

Мюнхенська "Баварія" на Кіпрі показала істину ціну місцевого чемпіона – "Пафоса" (5:1). Гаррі Кейн поклав свої два голи ще до перерви.

День розгромів у Лізі чемпіонів: усі результати вівторка

На цьому фоні рахунок – 3:0, з яким міланський "Інтер" переграв празьку "Славію", виглядає навіть скромно. Відзначимо дубль Лаутаро Мартінеса.

День розгромів у Лізі чемпіонів: усі результати вівторка

Англійські сенсації

В інших матчах чемпіон Англії "Ліверпуль" несподівано поступився "Галатасараю" в Стамбулі. Єдиний гол у цій зустрічі на 16-й хвилині з пенальті забив нігерійський форвард Віктор Осімхен. Крім поразки, мерсисайдці залишились без двох своїх важливих гравців – під час матчу травмувалися воротар Аліссон Беккер і нападник Уго Екітіке.

День розгромів у Лізі чемпіонів: усі результати вівторка

Близьким до сенсації зі знаком мінус був і інший представник АПЛ – "Тоттенхем". У Норвегії, за полярним колом "шпори" поступались місцевому "Буде-Глімт" з рахунком 0:2. Але все ж таки врятували поєдинок – 2:2. Допоміг автогол норвежців за хвилину до кінця основного часу.

Ліга чемпіонів, 2-й тур, усі результати 30 вересня

"Кайрат" – "Реал" – 0:5

Голи: Мбаппе, 25 (пенальті), 52, 73, Камавінга, 83, Діас, 90+3

"Аталанта" – "Брюгге" – 2:1

Голи: Самарджіч 74 (пенальті), Пашаліч, 87 – Дзоліс, 38

"Челсі" – "Бенфіка" – 1:0

Гол: Ріос, 18 (автогол)

Вилучення: Жоао Педро (Ч), 90+6 (друга жовта)

"Атлетіко" – "Айнтрахт" – 5:1

Голи: Распадорі, 4, Ле Норман,33 Грізманн, 45+1, Сімеоне, 70, Альварес, 82 (пенальті) – Буркгардт, 57

"Буде-Глімт" – "Тоттенхем" – 2:1

Голи: Гауге, 53, 66 – ван де Вен, 68, Гундерсен, 89 (автогол)

Незабитий пенальті: Гег (БГ), 35

"Галатасарай" – "Ліверпуль" – 1:0

Гол: Осімхен, 16 (пенальті)

"Інтер" – "Славія" – 3:0

Голи: Мартінес, 30, 65, Дюмфріс, 34

"Марсель" – "Аякс" – 4:0

Голи: Пайшан, 6, 11, Грінвуд, 26, Обамеянг, 52

"Пафос" – "Баварія" – 1:5

Голи: Оршіч, 45 – Кейн, 15, 34, Геррейро, 20, Джексон, 31, Олісе, 69

День розгромів у Лізі чемпіонів: усі результати вівторка

Хто очолює таблицю

"Баварія", "Реал" та "Інтер" мають по шість залікових балів та вирвались уперед в турнірній таблиці основного етапу.

Завтра до них може доєднатися ще низка команд, за умови других перемог поспіль. Серед них, зокрема, ПСЖ Іллі Забарного, який на виїзді зустрінеться з іспанською "Барселоною". Та "Карабах" Олексія Кащука, що вдома поміряється силами з данським "Копенгагеном".

Раніше ми розповіли, як "Бенфіка" з Трубіним і Судаковим не встояла проти "Челсі" в Лізі чемпіонів.

Також читайте про вдалий дебют юного українського воротаря в мадридському "Реалі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол
Новини
Атака на Дніпро. Кількість постраждалих збільшилася до 28, серед них - двоє дітей
Атака на Дніпро. Кількість постраждалих збільшилася до 28, серед них - двоє дітей
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен