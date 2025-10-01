День розгромів у Лізі чемпіонів: усі результати вівторка
П'ять із дев'яти матчів у рамках першого ігрового дня другого туру Ліги чемпіонів принесли розгромні результати.
Про несподіванки, закономірності та авторів голів – розповідає РБК-Україна.
Розгроми дня
Все почалось у казахстанському Алмати, де "Реал" не залишив каменя на камені від "Кайрата". Хет-триком відзначився Кіліан Мбаппе, який з п'ятьма м'ячами в двох матчах очолив бомбардирські перегони турніру.
Наступний розгром стався в Мадриді – у виконанні "Атлетіко". "Матрацники", які на вихідних відвантажили п'ять голів "Реалу" (5:2) тепер виконали ту ж операцію з німецьким "Айнтрахтом" – 5:1.
Паралельно з цим, французький "Марсель" вдома познущався з нідерландського "Аякса". Тут все завершилось чотирьома голами без відповіді. Причому три м'ячі господарі забили в перші півгодини матчу.
Мюнхенська "Баварія" на Кіпрі показала істину ціну місцевого чемпіона – "Пафоса" (5:1). Гаррі Кейн поклав свої два голи ще до перерви.
На цьому фоні рахунок – 3:0, з яким міланський "Інтер" переграв празьку "Славію", виглядає навіть скромно. Відзначимо дубль Лаутаро Мартінеса.
Англійські сенсації
В інших матчах чемпіон Англії "Ліверпуль" несподівано поступився "Галатасараю" в Стамбулі. Єдиний гол у цій зустрічі на 16-й хвилині з пенальті забив нігерійський форвард Віктор Осімхен. Крім поразки, мерсисайдці залишились без двох своїх важливих гравців – під час матчу травмувалися воротар Аліссон Беккер і нападник Уго Екітіке.
Близьким до сенсації зі знаком мінус був і інший представник АПЛ – "Тоттенхем". У Норвегії, за полярним колом "шпори" поступались місцевому "Буде-Глімт" з рахунком 0:2. Але все ж таки врятували поєдинок – 2:2. Допоміг автогол норвежців за хвилину до кінця основного часу.
Ліга чемпіонів, 2-й тур, усі результати 30 вересня
"Кайрат" – "Реал" – 0:5
Голи: Мбаппе, 25 (пенальті), 52, 73, Камавінга, 83, Діас, 90+3
"Аталанта" – "Брюгге" – 2:1
Голи: Самарджіч 74 (пенальті), Пашаліч, 87 – Дзоліс, 38
"Челсі" – "Бенфіка" – 1:0
Гол: Ріос, 18 (автогол)
Вилучення: Жоао Педро (Ч), 90+6 (друга жовта)
"Атлетіко" – "Айнтрахт" – 5:1
Голи: Распадорі, 4, Ле Норман,33 Грізманн, 45+1, Сімеоне, 70, Альварес, 82 (пенальті) – Буркгардт, 57
"Буде-Глімт" – "Тоттенхем" – 2:1
Голи: Гауге, 53, 66 – ван де Вен, 68, Гундерсен, 89 (автогол)
Незабитий пенальті: Гег (БГ), 35
"Галатасарай" – "Ліверпуль" – 1:0
Гол: Осімхен, 16 (пенальті)
"Інтер" – "Славія" – 3:0
Голи: Мартінес, 30, 65, Дюмфріс, 34
"Марсель" – "Аякс" – 4:0
Голи: Пайшан, 6, 11, Грінвуд, 26, Обамеянг, 52
"Пафос" – "Баварія" – 1:5
Голи: Оршіч, 45 – Кейн, 15, 34, Геррейро, 20, Джексон, 31, Олісе, 69
Хто очолює таблицю
"Баварія", "Реал" та "Інтер" мають по шість залікових балів та вирвались уперед в турнірній таблиці основного етапу.
Завтра до них може доєднатися ще низка команд, за умови других перемог поспіль. Серед них, зокрема, ПСЖ Іллі Забарного, який на виїзді зустрінеться з іспанською "Барселоною". Та "Карабах" Олексія Кащука, що вдома поміряється силами з данським "Копенгагеном".
Раніше ми розповіли, як "Бенфіка" з Трубіним і Судаковим не встояла проти "Челсі" в Лізі чемпіонів.
Також читайте про вдалий дебют юного українського воротаря в мадридському "Реалі".