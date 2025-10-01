День розгромів у Лізі чемпіонів: усі результати вівторка

Розгроми дня

Все почалось у казахстанському Алмати, де "Реал" не залишив каменя на камені від "Кайрата". Хет-триком відзначився Кіліан Мбаппе, який з п'ятьма м'ячами в двох матчах очолив бомбардирські перегони турніру.

Наступний розгром стався в Мадриді – у виконанні "Атлетіко". "Матрацники", які на вихідних відвантажили п'ять голів "Реалу" (5:2) тепер виконали ту ж операцію з німецьким "Айнтрахтом" – 5:1.

Паралельно з цим, французький "Марсель" вдома познущався з нідерландського "Аякса". Тут все завершилось чотирьома голами без відповіді. Причому три м'ячі господарі забили в перші півгодини матчу.

Мюнхенська "Баварія" на Кіпрі показала істину ціну місцевого чемпіона – "Пафоса" (5:1). Гаррі Кейн поклав свої два голи ще до перерви.

На цьому фоні рахунок – 3:0, з яким міланський "Інтер" переграв празьку "Славію", виглядає навіть скромно. Відзначимо дубль Лаутаро Мартінеса.

Англійські сенсації

В інших матчах чемпіон Англії "Ліверпуль" несподівано поступився "Галатасараю" в Стамбулі. Єдиний гол у цій зустрічі на 16-й хвилині з пенальті забив нігерійський форвард Віктор Осімхен. Крім поразки, мерсисайдці залишились без двох своїх важливих гравців – під час матчу травмувалися воротар Аліссон Беккер і нападник Уго Екітіке.

Близьким до сенсації зі знаком мінус був і інший представник АПЛ – "Тоттенхем". У Норвегії, за полярним колом "шпори" поступались місцевому "Буде-Глімт" з рахунком 0:2. Але все ж таки врятували поєдинок – 2:2. Допоміг автогол норвежців за хвилину до кінця основного часу.

Ліга чемпіонів, 2-й тур, усі результати 30 вересня

"Кайрат" – "Реал" – 0:5

Голи: Мбаппе, 25 (пенальті), 52, 73, Камавінга, 83, Діас, 90+3

"Аталанта" – "Брюгге" – 2:1

Голи: Самарджіч 74 (пенальті), Пашаліч, 87 – Дзоліс, 38

"Челсі" – "Бенфіка" – 1:0

Гол: Ріос, 18 (автогол)

Вилучення: Жоао Педро (Ч), 90+6 (друга жовта)

"Атлетіко" – "Айнтрахт" – 5:1

Голи: Распадорі, 4, Ле Норман,33 Грізманн, 45+1, Сімеоне, 70, Альварес, 82 (пенальті) – Буркгардт, 57

"Буде-Глімт" – "Тоттенхем" – 2:1

Голи: Гауге, 53, 66 – ван де Вен, 68, Гундерсен, 89 (автогол)

Незабитий пенальті: Гег (БГ), 35

"Галатасарай" – "Ліверпуль" – 1:0

Гол: Осімхен, 16 (пенальті)

"Інтер" – "Славія" – 3:0

Голи: Мартінес, 30, 65, Дюмфріс, 34

"Марсель" – "Аякс" – 4:0

Голи: Пайшан, 6, 11, Грінвуд, 26, Обамеянг, 52

"Пафос" – "Баварія" – 1:5

Голи: Оршіч, 45 – Кейн, 15, 34, Геррейро, 20, Джексон, 31, Олісе, 69

Хто очолює таблицю

"Баварія", "Реал" та "Інтер" мають по шість залікових балів та вирвались уперед в турнірній таблиці основного етапу.

Завтра до них може доєднатися ще низка команд, за умови других перемог поспіль. Серед них, зокрема, ПСЖ Іллі Забарного, який на виїзді зустрінеться з іспанською "Барселоною". Та "Карабах" Олексія Кащука, що вдома поміряється силами з данським "Копенгагеном".