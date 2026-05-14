Де дивитися "Євробачення" і коли виступить Україна: всі деталі

Сьогодні, 14 травня, відбудеться другий півфінал "Євробачення-2026". Цьогоріч міжнародний пісенний конкурс приймає Австрія - шоу проходить у Відні на легендарній арені Wiener Stadthalle.

РБК-Україна детальніше розповідає, де та коли дивитися другий півфінал, в якому виступить представниця України LELÉKA.

Коли дивитися другий півфінал "Євробачення-2026"

Пряма трансляція розпочнеться 14 травня о 22:00.

Перед початком конкурсу глядачам традиційно покажуть Передшоу - воно стартуватиме о 21:30.

Де дивитися другий півфінал "Євробачення-2026"

Його можна подивитися:

На YouTube-каналі "Євробачення Україна" також можна поспостерігати за роботою коментаторів - Тімура Мірошниченка та Василя Байдака. У другому півфіналі до них приєднається співачка Світлана Тарабарова.

Порядок виступів країн у другому півфіналі "Євробачення"

Болгарія: DARA "Bangaranga" Азербайджан: Jiva "Just Go" Румунія: Alexandra Căpitănescu "Choke Me" Люксембург: Eva Marija "Mother Nature" Чехія: Daniel Zizka "Crossroads" Вірменія: Simon "Paloma Rumba" Швейцарія: Veronica Fusaro "Alice" Кіпр: Antigoni "JALLA" Латвія: Atvara "Ēnā" Данія: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem" Австралія: Delta Goodrem "Eclipse" Україна: LELÉKA "Ridnym" Албанія: Alis "Nân" Мальта: Aidan "Bella" Норвегія: Jonas Lovv "YA YA YA"

Коли виступить Україна

Представниця України LELÉKA виступить під номером "12". Її пісня "Ridnym" присвячена внутрішній силі, надії та пошуку світла навіть у найтемніші моменти.

На початку номера співачка буде рухатися білим подіумом назустріч музиканту Ярославу Джусю, який грає на бандурі - цей момент символізує дім і зв’язок з українською культурою. Пізніше сцена зануриться у темряву, а фінал номера завершиться поверненням світла.

Особливу увагу привертає сценічний образ артистки: біла сукня поверх штанів із тканинними елементами, які змінюються під світловими променями і наприкінці набувають червоного кольору.

Скільки коштує виступити на "Євробаченні-2026"

Раніше LELÉKA розповідала, скільки коштує участь у міжнародному конкурсі.

За словами співачки, бюджет українського номера цього року становить близько 300 тисяч доларів. Вона зазначила, що сума майже відповідає витратам, які мали Jerry Heil та alyona alyona під час підготовки до "Євробачення-2024".

Артистка також повідомила, що більшу частину фінансування вдалося забезпечити ще до від’їзду з України. Водночас команда продовжувала шукати підтримку та партнерів навіть під час дороги до Австрії, де цьогоріч проходить конкурс.

