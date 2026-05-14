Где смотреть "Евровидение" и когда выступит Украина: все детали

Сегодня, 14 мая, состоится второй полуфинал "Евровидения-2026". В этом году международный песенный конкурс принимает Австрия - шоу проходит в Вене на легендарной арене Wiener Stadthalle.

Когда смотреть второй полуфинал "Евровидения-2026"

Прямая трансляция начнется 14 мая в 22:00.

Перед началом конкурса зрителям традиционно покажут Предшоу - оно стартует в 21:30.

Где смотреть второй полуфинал "Евровидения-2026"

Его можно посмотреть:

На YouTube-канале "Євробачення Україна" также можно понаблюдать за работой комментаторов - Тимура Мирошниченко и Василия Байдака. Во втором полуфинале к ним присоединится певица Светлана Тарабарова.

Порядок выступлений стран во втором полуфинале "Евровидения"

Болгария: DARA "Bangaranga" Азербайджан: Jiva "Just Go" Румыния: Alexandra Căpitănescu "Choke Me" Люксембург: Eva Marija "Mother Nature" Чехия: Daniel Zizka "Crossroads" Армения: Simon "Paloma Rumba" Швейцария: Veronica Fusaro "Alice" Кипр: Antigoni "JALLA" Латвия: Atvara "Ēnā" Дания: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem" Австралия: Delta Goodrem "Eclipse" Украина: LELÉKA "Ridnym" Албания: Alis "Nân" Мальта: Aidan "Bella" Норвегия: Jonas Lovv "YA YA YA YA"

Когда выступит Украина

Представительница Украины LELÉKA выступит под номером "12". Ее песня "Ridnym" посвящена внутренней силе, надежде и поиску света даже в самые темные моменты.

В начале номера певица будет двигаться по белому подиуму навстречу музыканту Ярославу Джусю, который играет на бандуре - этот момент символизирует дом и связь с украинской культурой. Позже сцена погрузится в темноту, а финал номера завершится возвращением света.

Особое внимание привлекает сценический образ артистки: белое платье поверх брюк с тканевыми элементами, которые меняются под световыми лучами и в конце приобретают красный цвет.

Сколько стоит выступить на "Евровидении-2026"

Ранее LELÉKA рассказывала, сколько стоит участие в международном конкурсе.

По словам певицы, бюджет украинского номера в этом году составляет около 300 тысяч долларов. Она отметила, что сумма почти соответствует расходам, которые имели Jerry Heil и alyona alyona во время подготовки к "Евровидению-2024".

Артистка также сообщила, что большую часть финансирования удалось обеспечить еще до отъезда из Украины. В то же время команда продолжала искать поддержку и партнеров даже во время дороги в Австрию, где в этом году проходит конкурс.

