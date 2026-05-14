ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Где смотреть "Евровидение" и когда выступит Украина: все детали

10:51 14.05.2026 Чт
3 мин
В сети уже активно обсуждают, сможет ли наша страна удивить Европу на этот раз
aimg Катерина Собкова
Где смотреть "Евровидение" и когда выступит Украина: все детали Когда смотреть второй полуфинал "Евровидения-2026" (фото: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Сегодня, 14 мая, состоится второй полуфинал "Евровидения-2026". В этом году международный песенный конкурс принимает Австрия - шоу проходит в Вене на легендарной арене Wiener Stadthalle.

РБК-Украина подробнее рассказывает, где и когда смотреть второй полуфинал, в котором выступит представительница Украины LELÉKA.

Больше интересного: Эти страны "автоматически" попадают в финал "Евровидения" и вот почему

Когда смотреть второй полуфинал "Евровидения-2026"

Прямая трансляция начнется 14 мая в 22:00.

Перед началом конкурса зрителям традиционно покажут Предшоу - оно стартует в 21:30.

Где смотреть второй полуфинал "Евровидения-2026"

Его можно посмотреть:

На YouTube-канале "Євробачення Україна" также можно понаблюдать за работой комментаторов - Тимура Мирошниченко и Василия Байдака. Во втором полуфинале к ним присоединится певица Светлана Тарабарова.

Порядок выступлений стран во втором полуфинале "Евровидения"

  1. Болгария: DARA "Bangaranga"
  2. Азербайджан: Jiva "Just Go"
  3. Румыния: Alexandra Căpitănescu "Choke Me"
  4. Люксембург: Eva Marija "Mother Nature"
  5. Чехия: Daniel Zizka "Crossroads"
  6. Армения: Simon "Paloma Rumba"
  7. Швейцария: Veronica Fusaro "Alice"
  8. Кипр: Antigoni "JALLA"
  9. Латвия: Atvara "Ēnā"
  10. Дания: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem"
  11. Австралия: Delta Goodrem "Eclipse"
  12. Украина: LELÉKA "Ridnym"
  13. Албания: Alis "Nân"
  14. Мальта: Aidan "Bella"
  15. Норвегия: Jonas Lovv "YA YA YA YA"

Где смотреть &quot;Евровидение&quot; и когда выступит Украина: все деталиКто выступит во втором полуфинале (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Когда выступит Украина

Представительница Украины LELÉKA выступит под номером "12". Ее песня "Ridnym" посвящена внутренней силе, надежде и поиску света даже в самые темные моменты.

В начале номера певица будет двигаться по белому подиуму навстречу музыканту Ярославу Джусю, который играет на бандуре - этот момент символизирует дом и связь с украинской культурой. Позже сцена погрузится в темноту, а финал номера завершится возвращением света.

Особое внимание привлекает сценический образ артистки: белое платье поверх брюк с тканевыми элементами, которые меняются под световыми лучами и в конце приобретают красный цвет.

Сколько стоит выступить на "Евровидении-2026"

Ранее LELÉKA рассказывала, сколько стоит участие в международном конкурсе.

По словам певицы, бюджет украинского номера в этом году составляет около 300 тысяч долларов. Она отметила, что сумма почти соответствует расходам, которые имели Jerry Heil и alyona alyona во время подготовки к "Евровидению-2024".

Артистка также сообщила, что большую часть финансирования удалось обеспечить еще до отъезда из Украины. В то же время команда продолжала искать поддержку и партнеров даже во время дороги в Австрию, где в этом году проходит конкурс.

Где смотреть &quot;Евровидение&quot; и когда выступит Украина: все деталиLELÉKA (фото: instagram.com/leleka_music)

Еще больше интересного:

Букмекеры резко изменили прогнозы после полуфинала Евровидения-2026

Какие страны - настоящие рекордсмены "Евровидения".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евровидение Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Уничтоженный подъезд в Киеве, удары по энергетике в Кременчуге: что известно о масштабной атаке
Уничтоженный подъезд в Киеве, удары по энергетике в Кременчуге: что известно о масштабной атаке
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес