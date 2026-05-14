Где смотреть "Евровидение" и когда выступит Украина: все детали
Сегодня, 14 мая, состоится второй полуфинал "Евровидения-2026". В этом году международный песенный конкурс принимает Австрия - шоу проходит в Вене на легендарной арене Wiener Stadthalle.
РБК-Украина подробнее рассказывает, где и когда смотреть второй полуфинал, в котором выступит представительница Украины LELÉKA.
Когда смотреть второй полуфинал "Евровидения-2026"
Прямая трансляция начнется 14 мая в 22:00.
Перед началом конкурса зрителям традиционно покажут Предшоу - оно стартует в 21:30.
Где смотреть второй полуфинал "Евровидения-2026"
Его можно посмотреть:
- на сайте "Суспільне Євробачення"
- в эфире телеканала и на сайте "Суспільне Культура"
- на официальном YouTube-канале "Eurovision Song Contest"
- в приложении MEGOGO
- послушать на "Радіо Промінь".
На YouTube-канале "Євробачення Україна" также можно понаблюдать за работой комментаторов - Тимура Мирошниченко и Василия Байдака. Во втором полуфинале к ним присоединится певица Светлана Тарабарова.
Порядок выступлений стран во втором полуфинале "Евровидения"
- Болгария: DARA "Bangaranga"
- Азербайджан: Jiva "Just Go"
- Румыния: Alexandra Căpitănescu "Choke Me"
- Люксембург: Eva Marija "Mother Nature"
- Чехия: Daniel Zizka "Crossroads"
- Армения: Simon "Paloma Rumba"
- Швейцария: Veronica Fusaro "Alice"
- Кипр: Antigoni "JALLA"
- Латвия: Atvara "Ēnā"
- Дания: Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem"
- Австралия: Delta Goodrem "Eclipse"
- Украина: LELÉKA "Ridnym"
- Албания: Alis "Nân"
- Мальта: Aidan "Bella"
- Норвегия: Jonas Lovv "YA YA YA YA"
Кто выступит во втором полуфинале
Когда выступит Украина
Представительница Украины LELÉKA выступит под номером "12". Ее песня "Ridnym" посвящена внутренней силе, надежде и поиску света даже в самые темные моменты.
В начале номера певица будет двигаться по белому подиуму навстречу музыканту Ярославу Джусю, который играет на бандуре - этот момент символизирует дом и связь с украинской культурой. Позже сцена погрузится в темноту, а финал номера завершится возвращением света.
Особое внимание привлекает сценический образ артистки: белое платье поверх брюк с тканевыми элементами, которые меняются под световыми лучами и в конце приобретают красный цвет.
Сколько стоит выступить на "Евровидении-2026"
Ранее LELÉKA рассказывала, сколько стоит участие в международном конкурсе.
По словам певицы, бюджет украинского номера в этом году составляет около 300 тысяч долларов. Она отметила, что сумма почти соответствует расходам, которые имели Jerry Heil и alyona alyona во время подготовки к "Евровидению-2024".
Артистка также сообщила, что большую часть финансирования удалось обеспечить еще до отъезда из Украины. В то же время команда продолжала искать поддержку и партнеров даже во время дороги в Австрию, где в этом году проходит конкурс.
LELÉKA