Даян Кітон перед смертю зателефонувала в 911: що відомо про останні хвилини життя зірки

Якими були останні хвилини життя Даян Кітон

Як повідомляє видання, артистка зателефонувала до служби 911, коли їй раптово стало зле.

На записі розмови, який оприлюднили журналісти, чути, як диспетчер каже: "Рятувальна служба 19, людині погано", після чого називає адресу Кітон.

Рятувальники прибули на місце за лічені хвилини, але, попри всі зусилля медиків, життя акторки врятувати не вдалося.

Родина підтвердила виданню People, що Даян Кітон пішла з життя вранці 11 жовтня.

Даян Кітон (фото: Getty Images)

Її смерть стала шоком навіть для близьких - за словами друзів, акторка виглядала сповненою енергії та не скаржилася на серйозні проблеми зі здоров’ям.

Останній період життя акторка провела поруч із родиною, намагаючись не привертати до себе увагу.

Деталі її стану здоров’я залишалися таємницею навіть для багатьох друзів, які лише згодом дізналися про складнощі, через які вона проходила.

Близька подруга, авторка пісень і володарка “Оскара” Керол Байєр Сейгер, розповіла, що бачила Даян незадовго до трагедії.

За її словами, акторка сильно схудла й виглядала виснажено, але зберігала спокій і добрий настрій.

Додаткового стресу додала пожежа в Лос-Анджелесі, яка пошкодила будинок Кітон. Певний час вона жила у Палм-Спрінгс, де відновлювалася після пережитого.

Даян Кітон (фото: Getty Images)

Після повернення до Лос-Анджелеса, за словами друзів, Даян виглядала ослабленою, однак продовжувала працювати й залишалася активною.

Невідомі причини смерті

Офіційна причина смерті акторки поки що не оприлюднена. Проте, за даними New York Post, у попередніх інтерв’ю Кітон згадувала про проблеми зі здоров’ям - зокрема, боротьбу з раком шкіри та розлад харчової поведінки.

У розмові з Los Angeles Times у 2015 році Даян відверто говорила, що рак шкіри був у її родині поколіннями.

"Моя тітка перенесла важку форму хвороби, мій батько і брат також боролися з раком шкіри. Це нагадування про те, наскільки важливо берегти себе - і завжди користуватися сонцезахисним кремом", - розповідала вона.