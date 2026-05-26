"Давно зі мною не радиться". Пилип Коляденко відверто висловився про стосунки з батьком

Що сказав Пилип Коляденко про творчість та стосунки з батьком

Музикант зізнався, що вони мають різні смаки та погляди на життя, тому давно перестали радитися одне з одним у творчих питаннях. Водночас Пилип наголосив, що поважає тата за щирість, енергію та любов до сцени.

"У нього повно своєї аудиторії, яка його любить саме за те, яким він є і що робить, створює. Він давно зі мною не радиться, тому що ми зрозуміли колись, що не допомагаємо. У нас різний смак, різне відчуття життя на все: на одяг, час, який ми проводимо разом. Тому я ставлюсь до цього як фан. Ну, він точно робить фан", - поділився артист.

Крім того, Коляденко-молодший високо оцінив деякі старі пісні батька та зазначив, що вони могли б зазвучати по-новому українською мовою.

"Я скажу відверто і чесно: у нього є неймовірно красиві пісні, які він писав ще сам колись, тексти до них, які, якщо б він переклав (з російської - ред), це була б фантастика. Це потрапило мені б точно в серце", - зазначив він.

За словами сина, Дмитро робить усе з почуття любові.

"Він не робить нічого без любові глядача. Це може мені не подобатись, але багатьом (подобається - ред.) його яскравість, позитив, енергія, яку він несе", - сказав він.

Окремо Пилип зізнався, що особливо радіє поверненню батька до театру, адже саме зі сцени починався його творчий шлях.

"Він був професійним актором і довгий час в Сумах грав. Там ж вони познайомились з моєю мамою. І для мене неймовірна радість, теж через війну, що мама долучила його до театру. Це його місце. Я неймовірно щасливий, що він там", - зазначив він.

Які цінності перейняв від батьків

За словами артиста, працелюбність, емпатію та роботу над собою він взяв від мами. Він звик досягати всього власною працею та не заздрити чужому успіху.

"Якщо мені чогось хочеться, працюю. Якщо не виходить, не заздрю, у кого це вийшло швидше чи якимось іншими шляхами. От мама мені якось дала змогу зрозуміти, що легким життя не буде. До мрії треба йти поступово, можливо, маленькими кроками, але йти, щось накопичувати, щось вкладати", - поділився він.

Окремо музикант висловився про характер Дмитра та назвав головну рису, яку перейняв від нього.

"У тата є неймовірна сторона - це його доброта. Якщо мама - стрижень цього життя, то тато завжди огортав та оберігав її оцією своєю добротою, щирістю", - сказав він.

За словами Пилипа, зараз він сприймає батька як людину, яка завжди готова прийти на допомогу та підтримати близьких.

"Я про нього думаю як про людину, яка дарує добро першому, хто до нього підійшов, ніколи не відмовить в допомозі, хто на зв'язку заради своїх друзів там 24/7. Він - як дитина у великому світі, а я щось середнє між ними, хоча більше мені імпонує відчуття життя мами", - зізнався артист.