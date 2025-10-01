Чому розлучилися Ніколь Кідман та Кіт Урбан? Стала відома справжня причина

Шлюб Ніколь Кідман та Кіта Урбана, який вважали одним із найміцніших у Голлівуді, офіційно завершився. Як з’ясували інсайдери, причини криються у браку близькості та постійних роз’їздах, що з часом охолодили їхні стосунки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.
"Кіт ніколи не бачить Ніколь, або вона на зйомках, або він у турі. Між ними було велике кохання, але зараз вони не пара", - розповіло джерело виданню.
Інсайдери зазначають, що саме Урбан ініціював розлучення, бо відчував себе "нещасливим" у шлюбі.
Акторка, за словами джерел, була "заскочена зненацька" зізнанням чоловіка.
"Близькості немає, вони лише відпрацьовують шлюб як рутину. Кіт мусив сказати їй, що він нещасливий", - пояснило джерело.
Зараз подружжя проживає окремо. Урбан придбав будинок у Нешвіллі, тоді як Кідман залишилася з доньками - 17-річною Сандей Роуз та 14-річною Фейт Маргарет - у їхньому маєтку вартістю 4 млн доларів.
Тим часом артист перебуває у світовому турне High and Alive.
Минулого літа Ніколь виїхала до Англії на зйомки фільму "Практична магія 2". Вона орендувала розкішний особняк у Гемпстеді, за який щомісяця платила 65 тисяч фунтів стерлінгів.
Цей крок викликав подив у її рідній Австралії, де родина вважалася зразковою.
Ще в липні Урбан різко перервав інтерв’ю на радіо після запитання про відверті сцени за участю дружини у нових фільмах. А сама Кідман, просуваючи свій серіал "Ідеальна пара", зробила зізнання.
"Немає нічого ідеального. Все, що подається як ідеальне… забудьте про це", - сказала вона.
До слова, для акторки це не перше розлучення. Вона була одружена з Томом Крузом з 1990 до 2001 року, і разом вони виховували двох усиновлених дітей.
