Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Почему Полякова не попала на "Евровидение": экс-продюсер поразила причиной

19:24 14.05.2026 Чт
3 мин
За неудачей с Нацотбором стоит сразу несколько факторов
aimg Сюзанна Аль Мариди
Почему Оля Полякова не прошла на Нацотбор (фото: instagram/polyakovamusic)
Экс-продюсер Оли Поляковой Розалия Романова прокомментировала желание певицы принять участие в отборе на "Евровидение". Она предположила, почему артистке не удалось пробиться на конкурс.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Что сказала экс-продюсер Поляковой о ее участии в "Евровидении"

Романова отметила, что в таких ситуациях всегда существует несколько уровней мотивации.

"Программа минимум - это привлечь к себе внимание. Мы понимаем, что даже участие в "Евровидении", даже второе или третье место - это все равно новый уровень артиста. Это очень классное завершение певческой карьеры и переход к политической", - сказала она.

Она также прокомментировала, могла ли Оля попасть на конкурс, если бы не нарушение правил. Как известно, артистам, которые выступали в РФ после 2014 года запрещено участвовать.

"Евровидение" - это опять же шоу-бизнес. Каждый раз там есть то, что мы видим, и то, чего мы не видим, различные политические и финансовые договоренности. На самом деле она не смогла договориться на высшем уровне об этом", - считает экс-продюсер.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

По ее словам, в шоу-бизнесе важную роль играет отношение к артисту.

"Если бы приняли решение о том, что Оля уезжает, изменили бы под нее правила. Просто многие люди не любят Олю. В шоу-бизнесе любовь к коллегам - это вообще очень сложная вещь. Очень тяжело в шоу-бизнесе строить светлый путь. А Оля его даже не строила", - заявила Розалия.


Что известно о Розалии Романовой

Напомним, это первый продюсер Оли, которая работала с ней в течение 5 лет в рамках проекта "КМ Студия". Как известно, ранее ее звали Ирина Ковальская.

Весной после выхода интервью Вадима Буряковского Розалия заявила, что "эта семейка уничтожила" ее предыдущую жизнь. Тогда муж певицы раскритиковал работу продюсера и резко высказался о ее внешнем виде.

Кроме этого, Розалия связывает Вадика со смертью своего мужа Александра, который также был концертным директором Оли. Мол, общение с ним негативно повлияло на его здоровье.

Сама Полякова на упреки со стороны бывшего продюсера отреагировала резко. В апреле этого года она ответила на один из постов в Threads, назвав Романову "аферисткой, шантажисткой и лгуньей".

Ранее мы писали, как экс-продюсер Поляковой обратилась в полицию после конфликта с ее мужем.

