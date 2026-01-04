Чому насправді Цимбалюк пішов на "Холостяк-14": актор назвав справжню причину

Чому Цимбалюк пішов на "Холостяка"

За словами знаменитості, рішення взяти участь у проєкті не було продиктоване виключно пошуком кохання, а стало наслідком складного особистого періоду та прагнення отримати новий життєвий і професійний досвід.

Актор каже, що на момент ухвалення рішення перебував у непростому емоційному стані та потребував змін.

"Я пішов на шоу "Холостяк" за декількома причинами. По-перше, в мене був дуже турбулентно емоційний період, коли я ухвалював це рішення. І мені хотілося абсолютно якогось нового, унікального досвіду. А це реально унікальний досвід для артиста, для хто б туди не пішов", - зізнався Тарас.

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Він зазначив, що сприймав формат шоу не лише як розважальний телевізійний продукт, а як важливу частину сучасного медіапростору.

Саме тому, за його словами, він вирішив поставитися до участі в проєкті максимально відповідально.

Водночас Цимбалюк наголосив, що фінансовий аспект не був визначальним чинником для його участі.

Гроші, за словами артиста, не стали мотивацією, а сам проєкт він розглядав насамперед як можливість отримати новий досвід і вийти за межі звичного професійного середовища.

При цьому актор визнав, що не виключав можливості зустріти на шоу людину, з якою міг би спробувати побудувати стосунки, однак це не було його головною метою.

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Крім того, Цимбалюк зізнався, що перед стартом проєкту мав досить скептичне ставлення до формату "Холостяка" та сумнівався в доцільності такого шоу в умовах повномасштабної війни.

За його словами, спочатку він сприймав проєкт як надуманий розважальний продукт.

Однак реакція глядачів виявилася зовсім іншою. Як зазначив актор, багато людей дякували йому за участь у шоу, адже під час перегляду вони відчували повернення до мирного життя.