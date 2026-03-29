Чоловіка Єфросиніної помітили на зустрічі із Зеленським в ОАЕ: президент розкрив подробиці

На опублікованому президентом відео видно, як Зеленський вітається з Хромаєвим рукостисканням.

Як з’ясувалося, Тимур разом з іншими фахівцями вже не перший тиждень працює за кордоном, допомагаючи партнерам переймати український досвід у питаннях захисту та оборони.

"Уже кілька тижнів тут працюють українці, щоб надати допомогу в захисті життів. Зустрілися із представниками цієї нашої команди й обговорили перші результати й головні висновки з їхньої роботи в Еміратах і деякі пропозиції. Наша спільна мета з партнерами - більше безпеки", - наголосив Володимир Олександрович.

Тимур Хромаєв на зустрічі із Зеленським (фото: facebook.com/zelenskyy.official)

"Українці, на жаль, добре пам’ятають, як це було, коли розпочалася повномасштабна агресія Росії проти нашої країни. Багато залежало від швидких і ефективних оборонних рішень. Сьогодні Україна не тільки потребує допомоги, а сама готова підтримати тих, хто підтримує нас", - написав він.

За словами президента, українські експерти вже взаємодіють із силовими структурами ОАЕ, а досвід, отриманий Україною під час повномасштабної війни, сьогодні викликає інтерес у закордонних союзників.

"Подякував хлопцям за службу й за ту повагу, яка відчувається до України в регіоні. Наш народ заслуговує на цю повагу й дійсно є одним із тих, хто може повертати безпеку. Слава Україні!" - написав Зеленський.

Що відомо про службу Хромаєва

Після початку повномасштабної війни Маша Єфросиніна виїхала за межі України разом із дітьми, тоді як її чоловік залишився в країні й став на захист держави.

Ще у 2023 році ведуча розповідала, що Тимур служить у 112-й бригаді на прифронтовій території та обіймає командирську посаду.

У 2024 році Хромаєв виконував завдання на Запорізькому напрямку, де працював у сфері радіоелектронної боротьби.

Нині він є заступником командира роти з озброєння в одному з київських підрозділів.

Раніше за чоловіка Єфросиніної публічно заступався волонтер Сергій Притула.

Він заявляв, що Тимур долучений до створення важливої військової системи, яка вже допомагає українським захисникам і нині проходить етап масштабування.

Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сама Марія не приховувала, що особливо болісно сприймає закиди про те, нібито її чоловік не воює.

За словами ведучої, саме такі слова ранять її більше, ніж будь-який хейт на її адресу.

Також Притула розповідав, що Хромаєв бере участь у розробці складної технічної системи в межах проєкту фонду "антишахед".

Саме військовий, за його словами, став одним із тих, хто допоміг просунути цю ідею, переконавши команду в її ефективності.

Варто нагадати, що ще у 2024 році головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначив Тимура Хромаєва нагрудним знаком "Срібний хрест".