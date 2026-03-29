Чоловіка Єфросиніної помітили на зустрічі із Зеленським в ОАЕ: президент розкрив подробиці

Під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського до Об’єднаних Арабських Еміратів у кадрі помітили чоловіка телеведучої Маші Єфросиніної - військового Тимура Хромаєва.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook глави держави.
На опублікованому президентом відео видно, як Зеленський вітається з Хромаєвим рукостисканням.
Як з’ясувалося, Тимур разом з іншими фахівцями вже не перший тиждень працює за кордоном, допомагаючи партнерам переймати український досвід у питаннях захисту та оборони.
"Уже кілька тижнів тут працюють українці, щоб надати допомогу в захисті життів. Зустрілися із представниками цієї нашої команди й обговорили перші результати й головні висновки з їхньої роботи в Еміратах і деякі пропозиції. Наша спільна мета з партнерами - більше безпеки", - наголосив Володимир Олександрович.
"Українці, на жаль, добре пам’ятають, як це було, коли розпочалася повномасштабна агресія Росії проти нашої країни. Багато залежало від швидких і ефективних оборонних рішень. Сьогодні Україна не тільки потребує допомоги, а сама готова підтримати тих, хто підтримує нас", - написав він.
За словами президента, українські експерти вже взаємодіють із силовими структурами ОАЕ, а досвід, отриманий Україною під час повномасштабної війни, сьогодні викликає інтерес у закордонних союзників.
"Подякував хлопцям за службу й за ту повагу, яка відчувається до України в регіоні. Наш народ заслуговує на цю повагу й дійсно є одним із тих, хто може повертати безпеку. Слава Україні!" - написав Зеленський.
Після початку повномасштабної війни Маша Єфросиніна виїхала за межі України разом із дітьми, тоді як її чоловік залишився в країні й став на захист держави.
Ще у 2023 році ведуча розповідала, що Тимур служить у 112-й бригаді на прифронтовій території та обіймає командирську посаду.
У 2024 році Хромаєв виконував завдання на Запорізькому напрямку, де працював у сфері радіоелектронної боротьби.
Нині він є заступником командира роти з озброєння в одному з київських підрозділів.
Раніше за чоловіка Єфросиніної публічно заступався волонтер Сергій Притула.
Він заявляв, що Тимур долучений до створення важливої військової системи, яка вже допомагає українським захисникам і нині проходить етап масштабування.
Сама Марія не приховувала, що особливо болісно сприймає закиди про те, нібито її чоловік не воює.
За словами ведучої, саме такі слова ранять її більше, ніж будь-який хейт на її адресу.
Також Притула розповідав, що Хромаєв бере участь у розробці складної технічної системи в межах проєкту фонду "антишахед".
Саме військовий, за його словами, став одним із тих, хто допоміг просунути цю ідею, переконавши команду в її ефективності.
Варто нагадати, що ще у 2024 році головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначив Тимура Хромаєва нагрудним знаком "Срібний хрест".