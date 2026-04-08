Муж Мозговой откровенно рассказал об отношениях с ее покойным отцом: "Мне жаль"

10:44 08.04.2026 Ср
3 мин
Певец рассказал о коротком общении с Николаем Мозговым, которое надолго врезалось ему в память
aimg Иванна Пашкевич
Дэвид Аксерольд вспомнил Николая Мозгового (коллаж РБК-Украина)

Украинский певец Дэвид Аксельрод, который в последнее время почти не появляется в публичном пространстве из-за службы в Национальной гвардии Украины, откровенно рассказал о своих отношениях с покойным Николаем Мозговым - отцом его жены Елены Мозговой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артиста для OBOZ.UA.

Так, Аксельрод признался, что их общение с Николаем Петровичем не было длительным, однако даже короткое знакомство произвело на него сильное впечатление.

"Крутой, коренастый такой дядька, просто - гора, это чувствовалось буквально физически. У нас не было долгого общения, но даже тот короткий период знакомства оставил очень сильное впечатление. Он просто глыба - человек, масштаб которого чувствуется без лишних слов", - сказал певец.

В то же время артист отказался комментировать отношения легендарного исполнителя с бывшим зятем - певцом Александром Пономаревым, отметив, что не считает это уместным.

"Давайте не будем в это погружаться. Я не хочу комментировать то, что меня напрямую не касается - это их история", - подчеркнул Дэвид.

Дэвид Аксерольд (фото: instagram.com/david__axelrod)

Вместо этого он сосредоточился на собственных воспоминаниях и признался, что сожалеет о том, что имел мало времени для общения с Мозговым.

"Относительно моего общения с Николаем Петровичем - мне, честно, жаль, что его было так мало. Хотелось бы больше. Но даже те личные разговоры, которые у нас были в начале, когда только знакомились, очень запомнились. Он умел говорить просто, но по существу", - добавил он.

Краткая биография Николая Мозгового

Николай Мозговой - украинский эстрадный певец, композитор и продюсер, народный артист Украины.

Он родился 1 сентября 1947 года в Хмельницкой области и получил музыкальное образование, в частности учился в Черновицком музыкальном училище и Киевской консерватории.

В разные годы работал солистом "Укрконцерта", руководил музыкальными коллективами, а затем сосредоточился на развитии украинского шоу-бизнеса как продюсер и менеджер.

Мозговой возглавлял Украинский художественный фонд имени Владимира Ивасюка, был генеральным директором и художественным руководителем Национального дворца искусств "Украина", а также преподавал и получил звание профессора.

Николай Мозговой (фото из открытых источников)

За свою карьеру он написал немало песен, которые стали популярными среди украинцев. Среди самых известных - "Край, мой родной край", "Проходит день, проходит ночь", "Зачаруй нас, любовь", а также композиции для своей дочери Елены Мозговой, в частности "Белые лилии", "Матиола" и "Ты вспомни".

Мозговой умер 30 июля 2010 года в собственном доме в селе Кийлов Киевской области.

По официальной информации, причиной смерти стала остановка сердца. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

У него осталась дочь - продюсер Елена Мозговая.

Россия хочет создать "буферную зону" в Винницкой области, - Палиса
