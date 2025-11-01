"Чикаго Буллз" шокують НБА: повторили легендарний старт епохи Майкла Джордана

Баскетбольний клуб "Чикаго Буллз" показує феноменальний початок сезону НБА 2025/26. Команда виграла всі п’ять стартових матчів регулярного чемпіонату, що стало першим таким успіхом із легендарного сезону 1996/97, коли за "биків" виступав Майкл Джордан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
У своєму останньому матчі "Буллз" на домашньому паркеті здолали "Нью-Йорк Нікс" із рахунком 135:125. Вирішальним став перший відрізок гри, у якому господарі створили комфортний відрив у 19 очок.
Раніше "Чикаго" перемогли "Детройт Пістонс" (115:111), "Орландо Меджик" (110:98), "Атланта Гокс" (128:123) та "Сакраменто Кінгс" (126:113).
Таким чином, команда має ідеальний баланс 5:0 і наразі єдина у Східній конференції без поразок.
Захисник "Буллз" Джош Гідді відзначив колективну силу команди.
"Ми як команда почуваємося добре на тому рівні, на якому зараз знаходимося, але ще багато чого потрібно зробити", зазначив Гідді.
Щовечора різні хлопці виходять і роблять свій внесок. У нас є шість-сім гравців, які в середньому набирають двозначні показники. Це багато говорить про глибину складу та наш вплив на всіх рівнях", - заявив баскетболіст.
Востаннє "Чикаго Буллз" стартували з п’яти перемог поспіль 29 років тому, у сезоні 1996/97.
Тоді команда під проводом Філа Джексона виграла другий із трьох чемпіонських титулів у рамках знаменитого "другого трипіту" Майкла Джордана.
Після п’яти турів регулярного чемпіонату "Буллз" лідирують у Східній конференції з ідеальним показником. На Заході подібних результатів досягли лише "Сан-Антоніо" (5-0) та чинний чемпіон НБА "Оклахома" (6-0).
Наступний матч "Чикаго Буллз" проведуть проти "Нью-Йорк Нікс" у ніч на 3 листопада.
