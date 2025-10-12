Чи зіграє Ярмолюк з Азербайджаном: останні новини з табору "синьо-жовтих"

Півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк прибув у розташування збірної України на жовтневі матчі відбору чемпіонату світу-2026 із травмою. Через неї він не брав участі в матчі з Ісландією.
Які шанси побачити гравця в поєдинку проти Азербайджану - розповідає РБК-Україна.
Спочатку з'явилася невтішна інформація, яку поширив коментатор Віталій Волочай на подкасті Єврофутбол.
"Наскільки я знаю, 99,9%, що Ярмолюк не зіграє. За домовленістю з "Брентфордом", він вийде тільки в тому випадку, якщо прямо дуже, дуже потрібно буде зіграти. Малоймовірно, що він буде готовий", - зазначив журналіст.
Однак зовсім іншої думки відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк.
"Прогрес Єгора начебто позитивний і за словами Реброва, його готують до гри з Азербайджаном. Звичайно ж, навряд чи він гратиме всі 90 хвилин, але цілком спокійно може відіграти виділений йому час. Тому я точно очікую побачити Ярмолюка на полі проти Азербайджану", - написав лікар у своєму Telegram-каналі.
За останніми повідомленнями з табору національної команди, Ярмолюк повернувся до тренувань.
У неділю, 12 жовтня, гравець повноцінно брав участь у занятті для футболістів, які не виходили з перших хвилин в Ісландії.
Гра Україна - Азербайджан у рамках 4-го туру відбору на ЧС-2026 відбудеться в понеділок, 13 жовтня, у польському Кракові. Початок - о 21:45 за київським часом.
