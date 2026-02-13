Чи застарів гумор "Кварталу 95"? Свищ із "ЖАБАГАДЮКИ" поділився думкою

Що Олег Свищ думає про скандали "Кварталу"

Зі слів артиста, сам факт скандалів свідчить про те, що проєкт продовжує викликати реакцію в суспільстві.

"Я вважаю так: якщо скандали є, то значить організм живий. Водночас складається враження, що таких ситуацій стало забагато, і це вже сигнал до висновків, і стосується не лише цього проєкту, а й інших публічних форматів. Мені здається, країна дуже змінилася - разом із контекстом, чутливістю й очікуваннями людей", - зазначив учасник гуморист.

Він також додав, що будь-який великий телевізійний або публічний формат потребує періодичного оновлення.

Олег Свищ (фото: пресслужба)

"І природно, що будь-якому великому публічному формату час від часу потрібні оновлення: десь перезібратися, десь переосмислити, десь дозволити собі експеримент. Коли цей процес відбувається повільніше, ніж змінюється реальність, може виникати відчуття дисонансу", - підкреслив він.

Коротка біографія Олега Свища

Олег Свищ - український комік, актор, блогер і креативний продюсер. Уже багато років він працює в гуморі, хоча в дитинстві мріяв про зовсім іншу професію.

Попри творчу кар’єру, Свищ має юридичну освіту та є магістром права.

Ще зі шкільних років він грав у КВК, що згодом визначило його професійний вектор.

Разом з однодумцями у Харкові він створив власний театр "Воробушек", а пізніше команда взяла участь у другому сезоні популярного телепроєкту "Ліга сміху".

Олег Свищ (фото: instagram.com/olegsvish)

Саме цей період став для нього важливим етапом становлення як артиста.

Після участі в телешоу Свищ переїхав до Києва. Однак очікуваного швидкого прориву не сталося.

Перші роки в столиці були фінансово складними: він жив із друзями, намагався розвивати власну креативну агенцію idealer$, інвестуючи в ідеї без гарантій прибутку. Ф

актично утримував себе за рахунок коштів від продажу квартири в Харкові. Успіх довелося вибудовувати самостійно - без автоматичних пропозицій чи контрактів після телепроєкту.

Сьогодні Олег Свищ є співзасновником та креативним продюсером агенції idealer$, яка працює в сфері креативу та комунікацій.

Олег Свищ (фото: пресслужба)

Крім того, він входить до складу донатного музичного гурту Badstreet Boys. До команди також входять співак Dantes, коміки Василь Байдак, Антон Тимошенко, Слава Кедр та сам Свищ.

Гурт випускає кліпи-збори, поєднуючи гумор і музику з волонтерською діяльністю.