Чи застарів гумор "Кварталу 95"? Свищ із "ЖАБАГАДЮКИ" поділився думкою

На тлі чергових обговорень довкола студії "Квартал 95" комік та резидент каналу "ЖАБАГАДЮКА" Олег Свищ поділився своєю позицією щодо скандалів і майбутнього формату гумору.
Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Зі слів артиста, сам факт скандалів свідчить про те, що проєкт продовжує викликати реакцію в суспільстві.
"Я вважаю так: якщо скандали є, то значить організм живий. Водночас складається враження, що таких ситуацій стало забагато, і це вже сигнал до висновків, і стосується не лише цього проєкту, а й інших публічних форматів. Мені здається, країна дуже змінилася - разом із контекстом, чутливістю й очікуваннями людей", - зазначив учасник гуморист.
Він також додав, що будь-який великий телевізійний або публічний формат потребує періодичного оновлення.
"І природно, що будь-якому великому публічному формату час від часу потрібні оновлення: десь перезібратися, десь переосмислити, десь дозволити собі експеримент. Коли цей процес відбувається повільніше, ніж змінюється реальність, може виникати відчуття дисонансу", - підкреслив він.
Олег Свищ - український комік, актор, блогер і креативний продюсер. Уже багато років він працює в гуморі, хоча в дитинстві мріяв про зовсім іншу професію.
Попри творчу кар’єру, Свищ має юридичну освіту та є магістром права.
Ще зі шкільних років він грав у КВК, що згодом визначило його професійний вектор.
Разом з однодумцями у Харкові він створив власний театр "Воробушек", а пізніше команда взяла участь у другому сезоні популярного телепроєкту "Ліга сміху".
Саме цей період став для нього важливим етапом становлення як артиста.
Після участі в телешоу Свищ переїхав до Києва. Однак очікуваного швидкого прориву не сталося.
Перші роки в столиці були фінансово складними: він жив із друзями, намагався розвивати власну креативну агенцію idealer$, інвестуючи в ідеї без гарантій прибутку. Ф
актично утримував себе за рахунок коштів від продажу квартири в Харкові. Успіх довелося вибудовувати самостійно - без автоматичних пропозицій чи контрактів після телепроєкту.
Сьогодні Олег Свищ є співзасновником та креативним продюсером агенції idealer$, яка працює в сфері креативу та комунікацій.
Крім того, він входить до складу донатного музичного гурту Badstreet Boys. До команди також входять співак Dantes, коміки Василь Байдак, Антон Тимошенко, Слава Кедр та сам Свищ.
Гурт випускає кліпи-збори, поєднуючи гумор і музику з волонтерською діяльністю.
