Чи втримається переможна серія? Футзальна збірна України пройде перевірку чемпіонами Європи

Збірна України з футзалу проведе дві товариські зустрічі проти чинного чемпіона Європи – збірної Португалії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Де і коли відбудуться спаринги

З командою, яка очолює рейтинг збірних УЄФА, "синьо-жовті" зіграють 19 та 21 грудня в португальському місті Тавіра, на арені імені Едуарду Мансінью. Початок обох поєдинків – о 21:45 за київським часом.

Переможна серія "синьо-жовтих"

У листопаді українська команда провела контрольний матч проти Франції, здобувши перемогу з рахунком 3:1. Цей успіх продовжив переможну серію українців, яка нині становить 12 матчів поспіль.

Підготовка до Євро-2026

Контрольні матчі в Португалії стануть частиною підготовки збірної України до чемпіонату Європи-2026 року, який пройде з 21 січня до 7 лютого у Литві, Латвії та Словенії.

Наша збірна зіграє матчі групового раунду в литовському Каунасі. Суперниками на цьому етапі будуть команди Вірменії, Литви та Чехії.