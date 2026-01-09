Чи будували Цимбалюк і Надін стосунки після "Холостяка"? Переможниця шоу розкрила правду

Переможниця 14-го сезону шоу "Холостяк", модель Надін Головчук, вперше публічно прокоментувала свої стосунки з головним героєм проєкту - актором Тарасом Цимбалюком - після фіналу шоу.
За словами моделі, публічні заяви Цимбалюка про відсутність будь-якого спілкування після шоу не відповідають дійсності.
Вона уточнила, що має на увазі і заяви Цимбалюка про те, що вони не бачилися після проєкту.
"Та я маю на увазі саме його слова на рахунок того, що ми не бачились після проєкту. І так, дійсно, було голосове повідомлення", - пояснила переможниця шоу.
Саме це повідомлення, за словами моделі, і стало завершенням їхнього спілкування.
Фіналістка проєкту наголосила, що не хоче замовчувати ситуацію, адже не сприймає неправду.
"Мені дивно просто я не люблю брехати і тому я не хочу так це точно якось змовчувати про це", - наголосила модель.
За словами Надін, після фіналу між ними все ж відбулася відверта розмова без камер.
"Після проекту ми дійсно типу з ним сіли поговорити. Я в нього запитала, сказала: "Дивись, я не хочу тебе ніяким чином огороджувати, забирати в тебе там свободу і не там казати все, давай буде вместе, будемо разом", - згадала Головчук.
Вона пояснила, що прагнула чесності, а не формального продовження історії після шоу.
"Я хотіла навпаки, щоб він мені дав чесно типу фідбек", - підкреслила переможниця.
Реакція Тараса тоді була позитивною.
"І він такий: "Ні, ну, типу я хочу спробувати", - переказала Надін.
Після цього вони справді намагалися будувати стосунки, хоча цей період був нетривалим - до місяця часу.
Модель зазначила, що саме цей етап підтверджують і спільні фото, і поїздки з Цимбалюком на гастролі.
"Для чого мені придумати того, чого не існує? Для мене це дивно", - заявила Головчук.
Згодом вона почала відчувати напруження та холод у спілкуванні.
"Я відчула, що щось не то", - зізналася модель.
Надін пояснила, що вирішила відійти, бо впізнала знайомий сценарій, пов’язаний із минулими стосунками чоловіка.
"Я зрозуміла, щось з колишніми повязано, коли десь на горизонті і чоловік не може забути. І я така, мені цей досвід не треба", - пояснила вона.
За словами Головчук, вона чекала відповідальної та прямої розмови, однак замість цього отримала голосове повідомлення.
"В нього був вибір це зробити в голосовому повідомленні в Інстаграмі", - зазначила переможниця.
Попри зовнішній спокій, ситуація виявилася для неї болісною.
"Зараз я розумію, що мені дійсно це було боляче. Мені дійсно це було неприємно", - визнала Надін.
В інтерв’ю також прозвучала тема колишньої Тараса - Світлани Готочкіної, однак модель наголосила, що не хотіла б акцентувати увагу на її імені.
"Я не хотіла би, щоб тут фігурувало її ім'я", - підкреслила Головчук.
При цьому вона зазначила, що питання не в ревнощах, а у відповідності слів і дій.
"Для мене просто дуже важливо, коли якісь слова підкріплювались дією", - пояснила модель.
Зрештою Надін зізналася, що прожила кілька емоційних етапів, перш ніж прийняти ситуацію.
"Я прожила декілька етапів якихось своїх почуттів і потім така прийняла. Думаю, окей", - підсумувала вона.
Актор Тарас Цимбалюк раніше заявляв, що після завершення шоу між ним і Надін не виникло повноцінних романтичних стосунків.
За його словами, формат проєкту не дає достатньо часу для справжнього пізнання людини, а учасники часто змушені діяти в неприродних для себе умовах.
Артист наголошував, що саме обмеження зйомок і постійна присутність камер заважають сформувати глибокий зв’язок, через що більшість пар після фіналу не продовжують стосунки поза проєктом.
"Тому, напевно, це є ключове, чому у цьому проєкті переважна більшість Холостяків не будує для себе цей реальний сімейний фундамент і не вступають у стосунки. Трохи спартанські умови для побудови стосунків", - пояснив Цимбалюк.
Також актор зазначав, що після завершення зйомок вони з Надін роз’їхалися, а подальше спілкування обмежилося короткими та нечастими повідомленнями, які не переросли у щось більше і з часом зійшли нанівець.
