Черговий рекорд українки: що змінилось в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 17 листопада, Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Оскільки провідні тенісистки вже завершили сезон, топ-10 залишився без змін. Лідером світового рейтингу, як і раніше, є "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко. На другому та третьому місцях – Іга Свьонтек (Польща) і Коко Гофф (США) відповідно.
Топ-10 світового рейтингу
Позиції українських тенісисток у топ-100 також залишилися незмінними: Еліна Світоліна – 13-та, Марта Костюк – 26-та, Даяна Ястремська – 27-ма.
Зберегла позицію й Олександра Олійникова, яка другий тиждень поспіль іде на 109-му місці – це її найвищий результат у кар'єрі.
Єдина з українок, хто зробив крок уперед у першій двохсотці, – Юлія Стародубцева, яка піднялася на 116-ту сходинку.
Після тривалого періоду поступового спуску Анастасія Соболєва відразу піднялася на 7 позицій і тепер посідає 266-те місце.
Продовжує покращувати власні результати 18-річна Вероніка Подрез. Вона піднялася до 303-го місця, встановивши черговий особистий рекорд.
Топ-10 українок в рейтингу WTA
Раніше ми повідомили, що 45-річна Вінус Вільямс зіграє рекордний сезон у WTA.
Також читайте, як Еліна Світоліна отримала другу нагороду Heart Award за рік.