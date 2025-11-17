Очередной рекорд украинки: что изменилось в обновленном рейтинге WTA

В понедельник, 17 ноября, Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Поскольку ведущие теннисистки уже завершили сезон, топ-10 остался без изменений. Лидером мирового рейтинга по-прежнему является "нейтральная" белоруска Арина Соболенко. На втором и третьем местах - Ига Свёнтек (Польша) и Коко Гофф (США) соответственно.
Топ-10 мирового рейтинга
Позиции украинских теннисисток в топ-100 также остались неизменными: Элина Свитолина - 13-я, Марта Костюк - 26-я, Даяна Ястремская - 27-я.
Сохранила позицию и Александра Олейникова, которая вторую неделю подряд идет на 109-м месте - это ее самый высокий результат в карьере.
Единственная из украинок, кто сделал шаг вперед в первой двухсотке, - Юлия Стародубцева, которая поднялась на 116-ю строчку.
После длительного периода постепенного спуска Анастасия Соболева сразу поднялась на 7 позиций и теперь занимает 266-е место.
Продолжает улучшать собственные результаты 18-летняя Вероника Подрез. Она поднялась до 303-го места, установив очередной личный рекорд.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA
Ранее мы сообщили, что 45-летняя Винус Уильямс сыграет рекордный сезон в WTA.
Также читайте, как Элина Свитолина получила вторую награду Heart Award за год.