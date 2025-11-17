RU

Очередной рекорд украинки: что изменилось в обновленном рейтинге WTA

Фото: Вероника Подрез (instagram.com/vero_tennis)
Автор: Андрей Костенко

В понедельник, 17 ноября, Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Топ-10 на паузе

Поскольку ведущие теннисистки уже завершили сезон, топ-10 остался без изменений. Лидером мирового рейтинга по-прежнему является "нейтральная" белоруска Арина Соболенко. На втором и третьем местах - Ига Свёнтек (Польша) и Коко Гофф (США) соответственно.

Топ-10 мирового рейтинга

  1. (1). Арина Соболенко
  2. (2). Ига Свёнтек (Польша)
  3. (3). Коко Гофф (США)
  4. (4). Аманда Анисимова (США)
  5. (5). Елена Рыбакина (Казахстан)
  6. (6). Джессика Пегула (США)
  7. (7). Мэдисон Киз (США)
  8. (8). Жасмин Паолини (Италия)
  9. (9). Мирра Андреева
  10. (10). Екатерина Александрова

Новый рекорд Подрез

Позиции украинских теннисисток в топ-100 также остались неизменными: Элина Свитолина - 13-я, Марта Костюк - 26-я, Даяна Ястремская - 27-я.

Сохранила позицию и Александра Олейникова, которая вторую неделю подряд идет на 109-м месте - это ее самый высокий результат в карьере.

Единственная из украинок, кто сделал шаг вперед в первой двухсотке, - Юлия Стародубцева, которая поднялась на 116-ю строчку.

После длительного периода постепенного спуска Анастасия Соболева сразу поднялась на 7 позиций и теперь занимает 266-е место.

Продолжает улучшать собственные результаты 18-летняя Вероника Подрез. Она поднялась до 303-го места, установив очередной личный рекорд.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

  • 14 (14). Элина Свитолина
  • 26 (26). Марта Костюк
  • 27 (27). Даяна Ястремская
  • 109 (109). Александра Олейникова
  • 116 (117). Юлия Стародубцева
  • 157 (157). Ангелина Калинина
  • 159 (158). Дарья Снигур
  • 266 (273). Анастасия Соболева
  • 303 (312). Вероника Подрез
  • 345 (350). Валерия Страхова

 

