Чемпіонат світу з хокею U-20 2026: ексклюзивно на Київстар ТБ

За вихід до елітного дивізіону змагатимуться шість національних збірних: Україна, Казахстан, Австрія, Норвегія, Словенія та Франція. Усього в групі буде зіграно 15 матчів.

Українську команду представлятимуть Олександр Левшин, Микола Косарев, Микита Яловий та Нікіта Куліков - молоді таланти, які вже заявили про себе на міжнародній арені.

Поєдинки відбуватимуться щодня о 13:30, 17:00 та 20:30. Трансляція вестиметься в HD-якості на каналі "КСТБ Хокей" - ексклюзивно на платформі Київстар ТБ.

Дивіться наживо всі матчі Чемпіонату світу U-20 у розділі "Спорт" на Київстар ТБ. Загалом у спортивному розділі Київстар ТБ наразі доступні 35 телеканалів, зокрема Setanta Sports, Eurosport, XSPORT, Football Hub та інші.

Зручна навігація, актуальні розклади та тематичні добірки дозволяють швидко знайти матчі улюбленої команди чи спортсмена та не пропустити найцікавіші моменти. Підписники будь-якого платного пакета можуть насолоджуватися трансляціями без обмежень.

