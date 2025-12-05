RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Чемпионат мира по хоккею U-20 2026: эксклюзивно на Киевстар ТВ

Фото: Киевстар ТВ эксклюзивно покажет Чемпионат мира по хоккею U-20 2026 (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

С 7 по 13 декабря в Украине состоится Чемпионат мира по хоккею 2026 среди юниоров (U-20), Дивизион 1 - Группа А. Его эксклюзивно будут транслировать на Киевстар ТВ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

За выход в элитный дивизион будут соревноваться шесть национальных сборных: Украина, Казахстан, Австрия, Норвегия, Словения и Франция. Всего в группе будет сыграно 15 матчей.

Украинскую команду будут представлять Александр Левшин, Николай Косарев, Никита Яловой и Никита Куликов - молодые таланты, которые уже заявили о себе на международной арене.

Поединки будут проходить ежедневно в 13:30, 17:00 и 20:30. Трансляция будет вестись в HD-качестве на канале "КСТБ Хоккей" - эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ.

Смотрите вживую все матчи Чемпионата мира U-20 в разделе "Спорт" на Киевстар ТВ. Всего в спортивном разделе Киевстар ТВ сейчас доступны 35 телеканалов, в частности Setanta Sports, Eurosport, XSPORT, Football Hub и другие.

Удобная навигация, актуальные расписания и тематические подборки позволяют быстро найти матчи любимой команды или спортсмена и не пропустить самые интересные моменты. Подписчики любого платного пакета могут наслаждаться трансляциями без ограничений.

Следите за новинками и премьерами в Telegram-канале "Кино для ТВ".

 

Киевстар ТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года.

Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов.

Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевстарХоккей