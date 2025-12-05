ua en ru
Чемпіонат світу з хокею U-20 2026: ексклюзивно на Київстар ТБ

П'ятниця 05 грудня 2025
UA EN RU
Чемпіонат світу з хокею U-20 2026: ексклюзивно на Київстар ТБ Фото: Київстар ТБ ексклюзивно покаже Чемпіонат світу з хокею U-20 2026 (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

З 7 по 13 грудня в Україні відбудеться Чемпіонат світу з хокею 2026 серед юніорів (U-20), Дивізіон 1 - Група А. Його ексклюзивно транслюватимуть на Київстар ТБ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

За вихід до елітного дивізіону змагатимуться шість національних збірних: Україна, Казахстан, Австрія, Норвегія, Словенія та Франція. Усього в групі буде зіграно 15 матчів.

Українську команду представлятимуть Олександр Левшин, Микола Косарев, Микита Яловий та Нікіта Куліков - молоді таланти, які вже заявили про себе на міжнародній арені.

Поєдинки відбуватимуться щодня о 13:30, 17:00 та 20:30. Трансляція вестиметься в HD-якості на каналі "КСТБ Хокей" - ексклюзивно на платформі Київстар ТБ.

Дивіться наживо всі матчі Чемпіонату світу U-20 у розділі "Спорт" на Київстар ТБ. Загалом у спортивному розділі Київстар ТБ наразі доступні 35 телеканалів, зокрема Setanta Sports, Eurosport, XSPORT, Football Hub та інші.

Зручна навігація, актуальні розклади та тематичні добірки дозволяють швидко знайти матчі улюбленої команди чи спортсмена та не пропустити найцікавіші моменти. Підписники будь-якого платного пакета можуть насолоджуватися трансляціями без обмежень.

Слідкуйте за новинками й прем’єрами в Telegram-каналі "Кіно для ТБ".

Київстар ТБ - спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року.

Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів.

Платформа містить понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua.

