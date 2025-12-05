ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Чемпионат мира по хоккею U-20 2026: эксклюзивно на Киевстар ТВ

Украина, Пятница 05 декабря 2025 15:35 promo
UA EN RU
Чемпионат мира по хоккею U-20 2026: эксклюзивно на Киевстар ТВ Фото: Киевстар ТВ эксклюзивно покажет Чемпионат мира по хоккею U-20 2026 (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

С 7 по 13 декабря в Украине состоится Чемпионат мира по хоккею 2026 среди юниоров (U-20), Дивизион 1 - Группа А. Его эксклюзивно будут транслировать на Киевстар ТВ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

За выход в элитный дивизион будут соревноваться шесть национальных сборных: Украина, Казахстан, Австрия, Норвегия, Словения и Франция. Всего в группе будет сыграно 15 матчей.

Украинскую команду будут представлять Александр Левшин, Николай Косарев, Никита Яловой и Никита Куликов - молодые таланты, которые уже заявили о себе на международной арене.

Поединки будут проходить ежедневно в 13:30, 17:00 и 20:30. Трансляция будет вестись в HD-качестве на канале "КСТБ Хоккей" - эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ.

Смотрите вживую все матчи Чемпионата мира U-20 в разделе "Спорт" на Киевстар ТВ. Всего в спортивном разделе Киевстар ТВ сейчас доступны 35 телеканалов, в частности Setanta Sports, Eurosport, XSPORT, Football Hub и другие.

Удобная навигация, актуальные расписания и тематические подборки позволяют быстро найти матчи любимой команды или спортсмена и не пропустить самые интересные моменты. Подписчики любого платного пакета могут наслаждаться трансляциями без ограничений.

Следите за новинками и премьерами в Telegram-канале "Кино для ТВ".

Киевстар ТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года.

Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов.

Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевстар Хоккей
Новости
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне