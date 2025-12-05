Чемпионат мира по хоккею U-20 2026: эксклюзивно на Киевстар ТВ

С 7 по 13 декабря в Украине состоится Чемпионат мира по хоккею 2026 среди юниоров (U-20), Дивизион 1 - Группа А. Его эксклюзивно будут транслировать на Киевстар ТВ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

За выход в элитный дивизион будут соревноваться шесть национальных сборных: Украина, Казахстан, Австрия, Норвегия, Словения и Франция. Всего в группе будет сыграно 15 матчей.

Украинскую команду будут представлять Александр Левшин, Николай Косарев, Никита Яловой и Никита Куликов - молодые таланты, которые уже заявили о себе на международной арене.

Поединки будут проходить ежедневно в 13:30, 17:00 и 20:30. Трансляция будет вестись в HD-качестве на канале "КСТБ Хоккей" - эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ.

Смотрите вживую все матчи Чемпионата мира U-20 в разделе "Спорт" на Киевстар ТВ. Всего в спортивном разделе Киевстар ТВ сейчас доступны 35 телеканалов, в частности Setanta Sports, Eurosport, XSPORT, Football Hub и другие.

Удобная навигация, актуальные расписания и тематические подборки позволяют быстро найти матчи любимой команды или спортсмена и не пропустить самые интересные моменты. Подписчики любого платного пакета могут наслаждаться трансляциями без ограничений.

