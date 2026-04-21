"Буковина" – "Динамо" та "Металіст 1925" – "Чернігів": де і коли дивитися півфінали Кубка України

Розіграш національного Кубка виходить на фінішну пряму. Вже 21 та 22 квітня відбудуться півфінальні поєдинки. У них зійдуться представники УПЛ та Першої ліги.
21 квітня о 18:00 у Тернополі чернівецька "Буковина" спробує створити сенсацію у грі проти київського "Динамо". Номінальні господарі змушені грати не вдома через відсутність акредитації рідного стадіону для матчів такого рівня.
Чернівчани наразі перебувають у чудовій формі: команда домінує в турнірі Першої ліги та вже гарантувала собі вихід до УПЛ. На шляху до півфіналу буковинці вже вибили двох представників еліти – львівські "Карпати" (1:0) та черкаський ЛНЗ (0:0, по пенальті – 5:4).
Для "Динамо" цей матч є принциповим, адже з огляду на положення чинних чемпіонів в турнірній таблиці поточного розіграшу УПЛ, виграш Кубка – це єдиний шанс для "біло-синіх" пробитися до єврокубків.
Минулого сезону суперники вже зустрічалися на цій же стадії: тоді кияни впевнено перемогли – 4:1. Зараз "Буковина" має чудовий шанс на реванш.
У середу, 22 квітня, о 18:00 у Житомирі зійдуться харківський "Металіст 1925", який наразі йде четвертим в УПЛ та 12-й колектив Першої ліги – ФК "Чернігів".
Чернігівці, які не хапають зірок на другому рівні вітчизняного футболу, спромоглися на надзвичайний прорив у Кубку. Щоправда, не без частки везіння. В 1/16 фіналу команда програла "Кривбасу" в серії пенальті, проте пізніше криворіжцям присудили технічну поразку через порушення ліміту на легіонерів.
А вже потім "Чернігів" здолав по черзі друголігове "Лісне" та "колег" з Першої ліги – "Фенікс-Маріуполь". Причому обидві перемоги здобув у серіях пенальті. Тому, якщо і в грі з "Металістом 1925" справа дійде до лотереї – у команди буде шанс на сенсацію.
Кубок України, півфінал:
Півфінальні поєдинки Кубка України покаже наживо канал УПЛ-ТБ. Він доступний на більшості OTT-платформ – Megogo, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.
Також УПЛ-ТБ ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.
Нагадаємо, що переможець кожного протистояння визначиться за підсумками одного матчу. У разі нічиєї команди одразу перейдуть до серії пенальті. Фінал турніру відбудеться 20 травня на "Арені Львів".
