Букмекери змінили ставки на "Євробачення-2026": Україна вже не у топ-3

Свіжий прогноз букмекерів на "Євробачення-2026" (скріншот)
Автор: Іванна Пашкевич

До Нацвідбору на "Євробачення-2026" залишилося зовсім небагато часу, і вже скоро стане відомо, хто представить Україну на головному музичному конкурсі Європи. Водночас інтерес до події підігрівають перші букмекерські оцінки, які традиційно з’являються задовго до фіналу шоу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Eurovisionworld.

На старті прогнозів Україна впевнено трималася у трійці потенційних лідерів разом з Ізраїлем та Швецією.

Проте нове оновлення коефіцієнтів внесло корективи: Фінляндія вирвалася вперед, витіснивши Україну та Швецію з топ-3.

Наразі наша країна опинилася поза трійкою головних претендентів.

Букмекери оновили прогнози на "Євробачення-2026" ( скріншот)

Втім, експерти наголошують: ці розклади - лише попередня аналітика, яка ще десятки разів змінюватиметься.

Станом на зараз лише кілька держав офіційно оголосили своїх конкурсантів, тож робити остаточні висновки зарано.

Цьогоріч Євробачення буде особливим - 70-й, ювілейний конкурс прийматиме Відень.

Австрія отримала право провести шоу після перемоги виконавця JJ з композицією “Wasted Love”. Основною сценою стане легендарна Wiener Stadthalle.

Музичне протистояння розпочнеться 12 травня з першого півфіналу, де виступлять 15 країн.

14 травня відбудеться другий півфінал із такою ж кількістю учасників. А 16 травня у фіналі до них долучаться країни, які проходять автоматично: Австрія, Велика Британія, Франція, Італія та Німеччина.

