Букмекери змінили ставки на "Євробачення-2026": Україна вже не у топ-3

На старті прогнозів Україна впевнено трималася у трійці потенційних лідерів разом з Ізраїлем та Швецією.

Проте нове оновлення коефіцієнтів внесло корективи: Фінляндія вирвалася вперед, витіснивши Україну та Швецію з топ-3.

Наразі наша країна опинилася поза трійкою головних претендентів.

Букмекери оновили прогнози на "Євробачення-2026" ( скріншот)

Втім, експерти наголошують: ці розклади - лише попередня аналітика, яка ще десятки разів змінюватиметься.

Станом на зараз лише кілька держав офіційно оголосили своїх конкурсантів, тож робити остаточні висновки зарано.

Цьогоріч Євробачення буде особливим - 70-й, ювілейний конкурс прийматиме Відень.

Австрія отримала право провести шоу після перемоги виконавця JJ з композицією “Wasted Love”. Основною сценою стане легендарна Wiener Stadthalle.

Музичне протистояння розпочнеться 12 травня з першого півфіналу, де виступлять 15 країн.

14 травня відбудеться другий півфінал із такою ж кількістю учасників. А 16 травня у фіналі до них долучаться країни, які проходять автоматично: Австрія, Велика Британія, Франція, Італія та Німеччина.