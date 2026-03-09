Будинок Ріанни обстріляли, коли вона була всередині: куди влучили кулі

Біля будинку Ріанни в Беверлі-Гіллз сталася стрілянина. Невідома жінка відкрила вогонь у бік особняка співачки просто з автомобіля.

У момент інциденту артистка перебувала всередині будинку. Куди влучили кулі та чи затримали жінку, яка стріляла в особняк Ріанни, розповідає РБК-Україна .

Як сталася стрілянина

8 березня поліція отримала повідомлення про постріли приблизно о 13:15 за місцевим часом. За даними правоохоронців, підозрювана - жінка приблизно 30 років, яка зупинилася біля будинку співачки та відкрила вогонь.

Вона зробила від семи до приблизно десяти пострілів, після чого швидко поїхала з місця події. На місці стрілянини правоохоронці знайшли гільзи від штурмової гвинтівки.

Як повідомляє Los Angeles Times з посиланням на джерело в поліції, щонайменше одна куля пробила стіну особняка. Попри стрілянину, ніхто не постраждав. За даними медіа, у момент інциденту Ріанна перебувала вдома.

"Джерела в правоохоронних органах повідомляють, що співачка була вдома на момент стрілянини, але з нею все гаразд. Незрозуміло, чи були вдома в той момент A$AP Rocky та їхні діти - RZA, Riot Rose та Rocki", - повідомляє TMZ.

Як затримали підозрювану

Після стрілянини жінка втекла з місця події. Поліція відстежила її автомобіль і зупинила його на парковці в районі Шерман-Окс, приблизно за 12 кілометрів від будинку співачки.

Підозрювану затримали, її ім’я поки що не розголошують. Зараз правоохоронці намагаються встановити мотив стрілянини.

Що відомо про Ріанну

Ріанна (справжнє ім’я Робін Фенті) стала світовою зіркою на початку 2000-х завдяки хітам "Umbrella", "Pon de Replay" та "Don't Stop the Music". Нещодавно співачка відсвяткувала 20 років з моменту виходу свого першого альбому.

Окрім музики, артистка активно займається бізнесом. Вона заснувала косметичний бренд Fenty Beauty та власну лінію білизни. За оцінками Forbes, статки 37-річної співачки перевищують 1 мільярд доларів.

Її обранець - репер A$AP Rocky, від нього вона народила трьох дітей.