Буде українське дербі: Ястремська стартувала з перемоги на турнірі в Катарі та вийшла на Світоліну

Понеділок 09 лютого 2026 15:11
Даяна Ястремська (фото: instagram.com/dayana_yastremskay)
Автор: Андрій Костенко

Третя ракетка України та 42-га у світовому рейтингу Даяна Ястремська стартувала на супертурнірі серії WTA 1000 у катарській Досі. У першому колі вона грала з іспанкою Крістіною Букшею (WTA 56).

Про те, як пройшла зустріч та хто переміг – розповідає РБК-Україна з посиланням на результат.

WTA 1000. Доха, 1-ше коло

Даяна Ястремська (Україна) – Крістіна Букша (Іспанія) – 6:4, 4:6, 7:6

Деталі матчу

Суперниці втретє грали між собою: раніше Даяна двічі перемагала Букшу.

У звітній зустрічі українка стартувала дуже впевнено: в першій партії вона повела 5:0. Але коли до перемоги в сеті залишався лише крок, різко здала та програла чотири гейми поспіль. Лише у 10-му розіграші на подачі суперниці Даяні вдалося взяти вирішальне очко, щоб записати сет до свого активу – 6:4.

У другій партії обидві тенісистки методично брали очки на подачах одна одної. Так тривало до восьмого гейму, коли Букша все ж таки взяла бал на власних м'ячах (5:3). Згодом вона мала звершити сет на подачі Ястремської, але Даяна відіграла два сетпойнти. Втім, іспанка досягла свого вже в наступному розіграші - 6:4. Рахунок за сетами зрівнявся.

У вирішальній партії Ястремська вела 3:1 та 5:3, але не втримала перевагу і сет перейшов у тай-брейк. І лише у короткому геймі українка здобула перемогу - 7:5.

Протистояння тривало понад дві з половиною години. Українка вперше з 2020 року виграла матч в основній сітці змагань у Катарі.

Що далі

Переможницю цього протистояння в другому колі вже чекала Еліна Світоліна. Вона отримала сьомий номер посіву та пропускала перше коло.

Тепер на нас чекає українське дербі на рівні "тисячника": Світоліна проти Ястремської. Раніше українки лише раз перетинались на турнірах. У третьому раунді US Open-2019 Еліна впевнено переграла Даяну в двох сетах – 6:2, 6:0.

Раніше ми розповіли про прогрес українок в оновленому рейтингу WTA.

Також дізнайтеся, чому збірна України зіграє домашній матч на кортах суперниць у Кубку Біллі Джин Кінг.

