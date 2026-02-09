Будет украинское дерби: Ястремская стартовала с победы на турнире в Катаре и вышла на Свитолину

Третья ракетка Украины и 42-я в мировом рейтинге Даяна Ястремская стартовала на супертурнире серии WTA 1000 в катарской Дохе. В первом круге она играла с испанкой Кристиной Букшей (WTA 56).

О том, как прошла встреча и кто победил - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на результат .

WTA 1000. Доха, 1-ый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Кристина Букша (Испания) - 6:4, 4:6, 7:6

Детали матча

Соперницы в третий раз играли между собой: ранее Даяна дважды побеждала Букшу.

В отчетной встрече украинка стартовала очень уверенно: в первой партии она повела 5:0. Но когда до победы в сете оставался лишь шаг, резко сдала и проиграла четыре гейма подряд. Лишь в 10-м розыгрыше на подаче соперницы Даяне удалось взять решающее очко, чтобы записать сет в свой актив - 6:4.

Во второй партии обе теннисистки методично брали очки на подачах друг друга. Так продолжалось до восьмого гейма, когда Букша все же взяла балл на своих мячах (5:3). Впоследствии она должна была завершить сет на подаче Ястремской, но Даяна отыграла два сетпойнта. Впрочем, испанка добилась своего уже в следующем розыгрыше - 6:4. Счет по сетам сравнялся.

В решающей партии Ястремская вела 3:1 и 5:3, но не удержала преимущество и сет перешел в тай-брейк.