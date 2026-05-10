Брітні Спірс уперше прокоментувала вирок за п’яну їзду та заговорила про "благословення"

4 березня 44-річну артистку затримали у Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані.

Згодом її адвокат Майкл А. Голдштейн погодився визнати провину від імені Спірс у "мокрій необережності" - пом’якшеному варіанті правопорушення.

Після рішення суду Брітні опублікувала у соцмережах фото з маленькою змією на руках і поділилася своїми думками про життя.

"Пішли з дітьми до зоомагазину і подивилася, яке це гарне маленьке змійча. Змії символізують міцне здоров’я, вищу свідомість і чисту удачу", - написала Спірс.

У своєму дописі артистка також натякнула, що переживає непростий, але важливий етап у житті.

"Я неймовірно вдячна своїм друзям і стільком новим прекрасним людям, яких я зустріла під час своєї духовної подорожі… все це приховане благословення", - заявила співачка.

"Мені все ще потрібно навчитися бути доброю до себе та того, як я розмовляю сама з собою… Це нескінченна подорож, і іноді я просто зупиняюся, дивлюся вгору і кажу: "Вау, Боже, я думаю, це був ти", і посміхаюся далі!!!!" - додала вона.

На судове засідання у Вищому суді Вентури 4 травня виконавиця не з’явилася особисто.

Її представляв адвокат Майкл А. Голдштейн.

"Сьогоднішньою заявою про визнання вини Брітні взяла на себе відповідальність за свою поведінку. Вона зробила значні кроки для впровадження позитивних змін, що чітко відображено в рішенні окружного прокурора округу Вентура пом’якшити звинувачення у цій справі та закрити справу про водіння в нетверезому стані", - заявив Гольдштей після слухання.

"Брітні цінує цю свободу дій і також вдячна за надану нею підтримку", - сказав адвокат.

Суд призначив Спірс 12 місяців випробувального терміну, один день ув’язнення, який зарахували як уже відбутий, а також штраф у розмірі 571 долара.

Крім того, співачка має пройти тримісячну програму для водіїв, які керували авто напідпитку, регулярно відвідувати психолога та психіатра.

Після арешту представник артистки назвав ситуацію “прикрим інцидентом”.

"Брітні збирається вжити правильних заходів та дотримуватися закону, і, сподіваємося, це може бути першим кроком до давно назрілих змін, які мають відбутися в житті Брітні. Сподіваємося, вона зможе отримати допомогу та підтримку, які їй потрібні в цей важкий час", - заявив представник співачки.

Також стало відомо, що наприкінці квітня Спірс залишила лікувальний заклад, куди добровільно звернулася по допомогу.

За інформацією PEOPLE, одним із головних мотивів для цього стали її сини - 20-річний Шон Престон та 19-річний Джейден Джеймс.