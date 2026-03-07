Брітні Спірс постане перед судом: шокуючі деталі арешту та реакція рідних

Що відомо про арешт Брітні Спірс

Співачку затримали ввечері 4 березня у районі округу Вентура, штат Каліфорнія. Її запідозрили у керуванні автомобілем "під впливом комбінації алкоголю та наркотичних речовин".

Після ночі під вартою її відпустили, проте вона постане перед судом. Засідання у справі призначене на 4 травня.

Невдовзі після інциденту Спірс написала повідомлення своєму давньому другові та колишньому асистенту Шону Філліпу.

"Вона написала: "Я в порядку", - розповів він.

За його словами, інцидент не вплинув на ставлення до співачки та її характер.

"Вона одна з найсильніших жінок, яких я коли-небудь зустрічав. Вона просто продовжує рухатися вперед", - додав він.

Брітні Спірс чекає на суд (фото: Getty Images)

Реакція родини та синів

Спірс зв'язалася з родиною після інциденту. Мати Лін висловила підтримку дочці. За словами джерел, їхня розмова була "позитивною і сповненою надії".

Представник артистки заявив, що вона зробить правильні кроки та виконуватиме вимоги закону.

"Це був прикрий інцидент, який абсолютно не можна виправдати. Сподіваємося, що це стане першим кроком до давно необхідних змін у житті Брітні", - зазначив він.

Також артистку підтримують сини від шлюбу з Кевіном Федерлайном - Шон та Джейден. Хлопці планують провести з мамою час у непростий період.

Брітні Спірс з синами (фото: instagram.com/britneyspears)

Підтримка колишніх бойфрендів

Арешт Брітні вкотре підняв питання щодо доцільності скасування опіки над нею. У справу втрутилися колишні чоловіки Сем Асгарі та Джейсон Александр, які вирішили встати на захист зірки.

"Я розумію, що люди роблять помилки. Кожен заслуговує на приватність. І сподіваюся, що преса винесла уроки з минулого і надасть їй необхідну приватність", - сказав Сем.

"Брітні Спірс заслуговує на факти, справедливість і належну правову процедуру, а не на заголовки, побудовані на припущеннях", - зазначив Джейсон.

А от Федерлайн, за словами його адвоката, бажає Брітні всього найкращого і сподівається, що вона не чинитиме опору, якщо їй знадобиться допомога.