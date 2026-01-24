Бондарев знову перший: українець очолив гонку Абу-Дабі та чемпіонат UAE4

Успіх у кваліфікаційних заїздах

Підготовку до основних стартів Бондарев провів максимально ефективно.

У першій кваліфікаційній сесії 16-річний українець продемонстрував другий результат, програвши лідеру Скотту Ліндблому лише 0.4 секунди.

Проте вже у другій частині кваліфікації Олександр не залишив шансів суперникам. Проїхавши коло за 1:46.139, він виборов право стартувати з першої позиції у фінальному заїзді етапу.

Хід переможної гонки

Попри старт із другої позиції у першій гонці, Бондарев зумів захопити лідерство вже на перших секундах після того, як згасли стартові вогні. Киянин впевнено контролював темп протягом усієї дистанції.

Фініш заїзду відбувся у режимі машини безпеки через аварію на трасі та появу жовтих прапорів, що не завадило українцю піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу.

Головний переслідувач Олександра в чемпіонаті - Енді Консані - перетнув фінішну лінію другим. Для Бондарева ця звитяга стала вже другою у поточному сезоні UAE4.

Турнірне становище та розклад

Завдяки успішним виступам Бондарева команда Mumbai Falcons наразі посідає друге місце у командному заліку.

Сам Олександр продовжує утримувати статус лідера особистого заліку пілотів, який він здобув ще за підсумками першого етапу.

Програма змагань в Абу-Дабі продовжиться у неділю, 25 січня:

- друга гонка (українець стартуватиме 10-м через правило реверсивної решітки); 12:00 - третя гонка (Бондарев розпочне заїзд із поула).

Нагадаємо, що серія UAE4 є правонаступницею чемпіонату Середнього Сходу Формули-4 та проходить без офіційної сертифікації FIA.