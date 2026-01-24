Бондарев снова первый: украинец возглавил гонку Абу-Даби и чемпионат UAE4

Украинский автоспорт получил очередной повод для гордости на автодроме "Яс-Марина". Представитель команды Mumbai Falcons Александр Бондарев сумел выиграть стартовый заезд второго этапа, укрепив свои позиции в общем зачете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат гонки.
Подготовку к основным стартам Бондарев провел максимально эффективно.
В первой квалификационной сессии 16-летний украинец продемонстрировал второй результат, проиграв лидеру Скотту Линдблому лишь 0.4 секунды.
Однако уже во второй части квалификации Александр не оставил шансов соперникам. Проехав круг за 1:46.139, он завоевал право стартовать с первой позиции в финальном заезде этапа.
Несмотря на старт со второй позиции в первой гонке, Бондарев сумел захватить лидерство уже на первых секундах после того, как погасли стартовые огни. Киевлянин уверенно контролировал темп на протяжении всей дистанции.
Финиш заезда состоялся в режиме машины безопасности из-за аварии на трассе и появления желтых флагов, что не помешало украинцу подняться на высшую ступеньку пьедестала.
Главный преследователь Александра в чемпионате - Энди Консани - пересек финишную черту вторым. Для Бондарева эта победа стала уже второй в текущем сезоне UAE4.
Благодаря успешным выступлениям Бондарева команда Mumbai Falcons сейчас занимает второе место в командном зачете.
Сам Александр продолжает удерживать статус лидера личного зачета пилотов, который он получил еще по итогам первого этапа.
Программа соревнований в Абу-Даби продолжится в воскресенье, 25 января:
Напомним, что серия UAE4 является правопреемницей чемпионата Среднего Востока Формулы-4 и проходит без официальной сертификации FIA.