Блогерша Манекен потеряла 6 миллионов со счета ФЛП: что сказали в Monobank

Среда 15 октября 2025 21:50
Блогерша Манекен "наехала" на Monobank за потерю денег (фото: instagram.com/maneken007)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Блогерша Ксюша Манекен потеряла более 6 миллионов гривен со счета ФЛП из-за мошенников. Она пыталась вывести средства через Monobank, но попала на подставной чат поддержки в Telegram.

Как Манекен потеряла деньги и что сказали в банке, рассказывает РБК-Украина.

Как Манекен потеряла 6 миллионов гривен

Она хотела вывести средства со счета ФЛП, но наткнулась на фейковый чат поддержки Monobank в Telegram. Мошенники убедили ее переустановить приложение, после чего получили доступ к счету и осуществили ряд переводов на сумму в 6 миллионов 200 тысяч гривен

"Я нажала кнопку старт. Со мной поздоровались и сказали, что свяжется менеджер, который со мной и связался. Я описала свой вопрос. Менеджер сказал: "Да, конечно, вы можете снять средства в любом отделении, мы сделаем заявление, все снимем, но я вижу у вас какая-то ошибка в приложении, его надо переустановить", - рассказала она.

Фейковый менеджер заявил о необходимости создать заявку на переустановку приложения, после чего прислал блогеру сообщение для подтверждения.

"Нажимаю подтвердить. В это время мошенники через браузер, имея мой номер телефона, заходят в мой кабинет. То есть я как доверенное устройство их пустила. Менеджер говорит мне: "Ну все, будем чинить этот баг, можете удалять приложение, мы его потом переустановим и все будет хорошо". Я удаляю приложение и в этот момент с ФОПа бренда начинают переводить средства на разные ФОПы в Украине", - рассказала она.

Манекен понимает свои ошибки. В то же время обвиняет банк в игнорировании огромного количества операций по счету.

"Почему-то Monobank не обратил внимание на то, что ФЛП без никаких документов переводит на другие ФЛП по 500-700 тысяч гривен. Это для него, наверное, не показалось чем-то странным. Он не заметил, что это мошеннические ФОПы, хотя даже в гугл есть эта информация", - отметила она.

Манекен также раскритиковала всех, кто общается с так называемыми офисниками. По словам блогера, такие люди только терпят мошенников.

Что говорят в Monobank

Соучредитель Олег Гороховский объяснил, что клиентка наткнулась на фейковую учетную запись в Telegram и добровольно передала мошенникам доступ к своему счету. Из-за удаления приложения она не получала уведомлений о списании средств.

"Наша система анализа не посчитала те платежи, которые сделал ФЛП подозрительными, поскольку это достаточно типичная бизнес-активность для предпринимателей, которые ведут активный бизнес", - написал Гороховский.

"В этом кейсе с Оксаной мы прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть деньги с получателей. И окажем максимальную помощь правоохранительным органам в поиске преступников", - добавил он.

Он также отметил базовые правила финансовой безопасности:

  • не передавать пароли и данные карт третьим лицам;
  • пользоваться только официальным чатом поддержки в приложении;
  • настраивать динамический CVV для интернет-платежей.

При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунт Манекен, Telegran Гороховского.

