Бій за життя замість футболу: легендарного Луческу прооперують прямо у день матчу збірної

Суворий вердикт лікарів

80-річний керманич пройшов ретельне обстеження шляхом коронарної ангіографії в одній із клінік Бухареста. Хоча критичних патологій медики не виявили, вікові проблеми з серцевим ритмом змусили лікарів діяти рішуче. У день матчу збірної фахівцю встановлять дефібрилятор – спеціальний апарат для підтримки серця. Операцію проведе доктор Келін Сіліште.

Нагадаємо, інцидент стався під час технічної наради. Луческу знепритомнів прямо на очах у гравців та штабу. Після надання першої допомоги його екстрено госпіталізували.

Сам фахівець згодом заспокоїв вболівальників.

"Я почуваюся нормально, але маю дотримуватися рекомендацій лікарів", – цитує тренера румунський ЗМІ.

Важкий період для наставника

Хірургічне втручання збіглося з непростим періодом у кар'єрі Мірчі. Лише кілька днів тому збірна Румунії остаточно втратала шанси на вихід до ЧС-2026, поступившись Туреччині (0:1) у півфіналі плей-офф.

Очікується, що наставник перебуватиме під наглядом медиків щонайменше до кінця тижня.

Луческу був призначений головним тренером національної команди Румунії у 2024 році. Нині він є найстаршим наставником збірних команд у світі.