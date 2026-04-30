Бій Усик - Верховен: стало відомо, хто покаже поєдинок в Україні (це не MEGOGO)

Історична подія в Гізі: деталі трансляції

Масштабне боксерське шоу, яке прийматиме єгипетська Гіза наприкінці травня, стане доступним для українських уболівальників.

За наявною інформацією, медіасервіс "Київстар ТБ" готується показати всі події турніру.

Ймовірно, доступ до ефіру відкриють у межах пакету "Преміум HD" або через систему разової оплати за перегляд (PPV).

Варто зауважити, що тривалий час правами на поєдинки лідера надважкої ваги володіла платформа MEGOGO, проте наразі офіційним глобальним транслятором вечора виступає сервіс DAZN.

Організацією турніру займається Світова боксерська рада (WBC) спільно з платформою Ready to Fight.

Усик - Верховен: чому чемпіон обрав зірку кікбоксингу

Під час першої зустрічі з пресою в Лондоні Олександр Усик з’явився з поясом WBC.

Попри санкціонування бою цією організацією, титул на кону не стоятиме.

Українець підкреслив, що зустріч із легендою кікбоксингу Ріко Верховеном - це його особисте бажання вийти за межі звичних правил.

"Я довго робив лише те, що було обов’язковим. Зараз я хочу реалізувати власні інтереси та провести бій, який захоплює мене особисто", - пояснив свій вибір непереможений чемпіон.

Верховен, який готується під наставництвом Пітера Ф’юрі, налаштований оптимістично.

Попри мінімальний досвід у професійному боксі, нідерландець покладається на свою нестандартну техніку та досвід спарингів із топ-важковаговиками.

Зірковий андеркард: битви за титули WBO та WBA

Окрім головного поєдинку, вболівальники побачать ще сім професійних зустрічей.

Програма вечора насичена титульними протистояннями та виступами олімпійських призерів:

Бій за вакантний пояс WBO (суперсередня вага): перспективний британець Гамза Шираз спробує здолати досвідченого німця Алема Бегіча.

Захист поясу WBA Regular (напівсередня вага): Джек Каттералл зійдеться у рингу з титулованим представником Узбекистану Шахрамом Гіясовим.

Елімінатор IBF у важкій вазі: кубинець Френк Санчес екзаменуватиме срібного призера Олімпіади Річарда Торреза-молодшого.

Жіноче протистояння: Мізукі Хірута захищатиме пояси WBO та The Ring проти Маї Соліман.

Турнір стартує 23 травня 2026 року. Для Олександра Усика це буде перший виступ після перемоги над Даніелем Дюбуа влітку минулого року.

Його суперник, Ріко Верховен, повертається до боксерського рингу після тривалої перерви, що тривала з 2014 року.