Бій року стає реальністю? Джошуа та Пол близькі до фінальної угоди

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа та американський блогер-боксер Джейк Пол знаходяться на фінальному етапі переговорів щодо поєдинку, який може відбутися вже цієї зими в Маямі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring .

Фінальні переговори між Джошуа та Полом

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) та боксер і блогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) наближаються до укладання угоди про поєдинок у хевівейті.

Бій планується у грудні в Маямі, а трансляція буде доступна на платформі Netflix.

Попередні бої спортсменів та мотивація до поєдинку

36-річний Джошуа востаннє виходив у ринг 21 вересня 2024 року на Вемблі, де достроково програв Даніелю Дюбуа. На рахунку британця 28 перемог, 25 з яких нокаутом, та чотири поразки.

Джейк Пол має 12 перемог і одну поразку. Його листопадовий бій із Джервонтою Девісом був скасований через обвинувачення Девіса у домашньому насильстві.

Слова промоутера Едді Хірна про потенційний бій

Промоутер Едді Хірн підтвердив, що переговори між сторонами ведуться, і самі спортсмени вже спілкувалися щодо бою.

"Були певні переговори. Джейк та Ей-Джей теж спілкувалися. Якщо ми плануємо великий бій, чому б не провести його з Полом - це принесе серйозні гроші", – заявив Хірн.

Водночас промоутер зазначив, що конкретного контракту ще немає.

"Не можу сказати, що угода вже підписана, але якщо Пол справді хоче битися з Джошуа - не бачу причин, чому цього не станеться", - додав Хірн.

За словами Хірна, нинішня основна ціль Джошуа - поєдинок за титул чемпіона світу проти Тайсона Ф’юрі, проте варіант бою з Полом також розглядається.

Скасований бій Пола з Джервонтою Девісом

Джейк Пол отримав можливість вийти на поєдинок після того, як скасували його листопадовий бій із Джервонтою Девісом. На його рахунку 12 перемог, сім нокаутом, та одна поразка.