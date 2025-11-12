ua en ru
Бой года становится реальностью? Джошуа и Пол близки к финальному соглашению

Среда 12 ноября 2025 22:53
Бой года становится реальностью? Джошуа и Пол близки к финальному соглашению Энтони Джошуа (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и американский блогер-боксер Джейк Пол находятся на финальном этапе переговоров о поединке, который может состояться уже этой зимой в Майами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring.

Финальные переговоры между Джошуа и Полом приближаются к заключению сделки

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и боксер и блогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) приближаются к заключению соглашения о поединке в хэвивейте.

Бой планируется в декабре в Майами, а трансляция будет доступна на платформе Netflix.

Предыдущие бои спортсменов и мотивация к поединку

36-летний Джошуа в последний раз выходил в ринг 21 сентября 2024 года на Уэмбли, где досрочно проиграл Даниэлю Дюбуа. На счету британца 28 побед, 25 из которых нокаутом, и четыре поражения.

Джейк Пол имеет 12 побед и одно поражение. Его ноябрьский бой с Джервонтой Дэвисом был отменен из-за обвинения Дэвиса в домашнем насилии.

Слова промоутера Эдди Хирна о потенциальном бое

Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что переговоры между сторонами ведутся, и сами спортсмены уже общались по поводу боя.

"Были определенные переговоры. Джейк и Эй-Джей тоже общались. Если мы планируем большой бой, почему бы не провести его с Полом - это принесет серьезные деньги", - заявил Хирн.

В то же время промоутер отметил, что конкретного контракта еще нет.

"Не могу сказать, что соглашение уже подписано, но если Пол действительно хочет драться с Джошуа - не вижу причин, почему этого не произойдет", - добавил Хирн.

По словам Хирна, нынешняя основная цель Джошуа - поединок за титул чемпиона мира против Тайсона Фьюри, однако вариант боя с Полом также рассматривается.

Отмененный бой Пола с Джервонтой Дэвисом отменен

Джейк Пол получил возможность выйти на поединок после того, как отменили его ноябрьский бой с Джервонтой Дэвисом. На его счету 12 побед, семь нокаутом, и одно поражение.

Ранее мы писали, что боксер из Украины Янис Куриленко бросит вызов звезде из Испании.

Также мы сообщали, что Усик вошел в топ-5 самых богатых боксеров в истории.

