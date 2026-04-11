Бій крашанками замість монети: "Динамо" зазнало фіаско, а "Карпати" переписали історію

Київське "Динамо" зазнало другої поспіль поразки в УПЛ, поступившись "Металісту 1925". Тим часом "Карпати" продовжили переможну серію та встановили клубне досягнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчів.
Перед початком зустрічі "Металіст 1925" - "Динамо" команди провели символічний розіграш м’яча у дусі великодніх традицій. Замість звичної монетки капітани використали крашанки.
У своєрідному "поєдинку" зійшлися Артем Шабанов та Андрій Ярмоленко. Перемогу здобув представник харківського клубу, що визначило стартові умови гри.
Матч 23-го туру УПЛ завершився мінімальною перемогою "Металіста 1925" - 1:0. Єдиний м’яч на 78-й хвилині забив Денис Антюх.
Кияни, які перед туром посідали четверту позицію, не змогли скоротити відставання від третього місця. Житомирське "Полісся" впевнено виграло свій матч і збільшило відрив.
Після цього результату "Динамо" має 41 очко та залишається четвертим, однак відставання від топ-3 зросло до п’яти пунктів.
Натомість "Металіст 1925" наблизився до столичного клубу на відстань трьох очок.
Львівські "Карпати" здобули четверту поспіль перемогу, обігравши "Олександрію" з рахунком 2:0 та встановивши новий клубний рекорд.
Попри вилучення Дениса Мірошніченка в середині матчу, господарі відкрили рахунок на 75-й хвилині - відзначився Ян Костенко після подачі Чебера Алькайна.
У компенсований час Жан Педрозо закріпив перевагу, реалізувавши момент після передачі Бабукара Фаала.
Поразка у Львові стала для "Олександрії" 15-ю поспіль без виграшів в УПЛ - це новий антирекорд клубу.
"Карпати" з 32 очками піднялися на восьме місце та наблизилися до конкурентів у середині таблиці. Свій наступний матч львів’яни проведуть 19 квітня проти "Епіцентра".
"Металіст 1925" найближчим часом дограватиме перенесений матч із "Вересом" (15 квітня), а також зіграє проти "Кудрівки" 18 квітня.
"Динамо" 17 квітня зустрінеться із "Зорею" в чемпіонаті, після чого 22 квітня проведе півфінал Кубка України проти "Буковини".
"Олександрія" наступний матч проведе 18 квітня - команда вдома прийматиме "Верес" у межах 24-го туру УПЛ.
Раніше в УАФ зробили офіційну заяву щодо скасованого голу в матчі "Динамо" – "Карпати".