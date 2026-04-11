Бій крашанками замість монети: "Динамо" зазнало фіаско, а "Карпати" переписали історію

19:47 11.04.2026 Сб
2 хв
Кияни наступають на ті самі граблі, втрачаючи шанси на золото
aimg Катерина Урсатій
ФК "Динамо" (фото: facebook.com/fcdynamoua)

Київське "Динамо" зазнало другої поспіль поразки в УПЛ, поступившись "Металісту 1925". Тим часом "Карпати" продовжили переможну серію та встановили клубне досягнення.

Святковий старт матчу у Харкові

Перед початком зустрічі "Металіст 1925" - "Динамо" команди провели символічний розіграш м’яча у дусі великодніх традицій. Замість звичної монетки капітани використали крашанки.

У своєрідному "поєдинку" зійшлися Артем Шабанов та Андрій Ярмоленко. Перемогу здобув представник харківського клубу, що визначило стартові умови гри.

"Динамо" втратило очки у боротьбі за єврокубки

Матч 23-го туру УПЛ завершився мінімальною перемогою "Металіста 1925" - 1:0. Єдиний м’яч на 78-й хвилині забив Денис Антюх.

Кияни, які перед туром посідали четверту позицію, не змогли скоротити відставання від третього місця. Житомирське "Полісся" впевнено виграло свій матч і збільшило відрив.

Після цього результату "Динамо" має 41 очко та залишається четвертим, однак відставання від топ-3 зросло до п’яти пунктів.

Натомість "Металіст 1925" наблизився до столичного клубу на відстань трьох очок.

"Карпати" продовжили переможну серію

Львівські "Карпати" здобули четверту поспіль перемогу, обігравши "Олександрію" з рахунком 2:0 та встановивши новий клубний рекорд.

Попри вилучення Дениса Мірошніченка в середині матчу, господарі відкрили рахунок на 75-й хвилині - відзначився Ян Костенко після подачі Чебера Алькайна.

У компенсований час Жан Педрозо закріпив перевагу, реалізувавши момент після передачі Бабукара Фаала.

Антирекорд "Олександрії"

Поразка у Львові стала для "Олександрії" 15-ю поспіль без виграшів в УПЛ - це новий антирекорд клубу.

"Карпати" з 32 очками піднялися на восьме місце та наблизилися до конкурентів у середині таблиці. Свій наступний матч львів’яни проведуть 19 квітня проти "Епіцентра".

Турнірна ситуація в УПЛ

  1. ЛНЗ - 50 очок (22 матчі)
  2. "Шахтар" - 50 (21)
  3. "Полісся" - 46 (23)
  4. "Динамо" - 41 (23)
  5. "Металіст 1925" - 38 (22)
  6. "Колос" - 34 (23)
  7. "Кривбас" - 34 (22)
  8. "Карпати" - 32 (23)
  9. "Зоря" - 29 (21)
  10. "Верес" - 26 (22)
  11. "Оболонь" - 25 (23)
  12. "Епіцентр" - 23 (22)
  13. "Кудрівка" - 21 (22)
  14. "Рух" - 20 (23)
  15. "Олександрія" - 12 (23)
  16. "Полтава" - 10 (23)

Наступні матчі команд

"Металіст 1925" найближчим часом дограватиме перенесений матч із "Вересом" (15 квітня), а також зіграє проти "Кудрівки" 18 квітня.

"Динамо" 17 квітня зустрінеться із "Зорею" в чемпіонаті, після чого 22 квітня проведе півфінал Кубка України проти "Буковини".

Свій наступний поєдинок "Карпати" проведуть 19 квітня на виїзді проти "Епіцентра". Початок зустрічі запланований на 15:30 за київським часом.

"Олександрія" наступний матч проведе 18 квітня - команда вдома прийматиме "Верес" у межах 24-го туру УПЛ.

Раніше в УАФ зробили офіційну заяву щодо скасованого голу в матчі "Динамо" – "Карпати".

